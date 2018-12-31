В «новой церкви» Украины утверждают, что к ней перешли два прихода УПЦ

Два прихода канонической Украинской православной церкви объединились и присоединились к "новой церкви" Украины , заявил представитель неканонической церковной структуры "митрополит" Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний Махота.

"Две религиозные общины в селе Бокиевка, Волочинского района (бывшие УПЦ МП "Рождества Божьей Матери и УПЦ МП иконы Божьей Матери "Узри на смирение") решили объединиться в одну и принадлежать Хмельницкой епархии православной церкви Украины (ПЦУ). Священник МП село оставил и передал ключи от храма объединенной общественности", — написал Махота на своей странице в Facebook.

В пятницу украинские СМИ распространили информацию о том, что два храма Днепропетровской и Мукачевской епархии канонической УПЦ перешли в "новую церковь". В епархиях назвали эту информацию ложной.

В Киеве 15 декабря по инициативе президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея прошел "объединительный собор", в котором участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур. На него приехали только два епископа канонической Украинской православной церкви, впоследствии УПЦ запретила их в священнослужении. Итогом мероприятия в Киеве стало избрание главой новой "автокефальной церкви" Епифания Думенко.

В Русской православной церкви назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания едва ли выполнимой задачей. При этом власти Украины рассчитывают в начале января получить от Константинопольского патриархата "томос" об автокефалии" новосозданной структуры.