Погребинский: изменение ситуации на Украине в 2019 году зависит от тактики Кремля

Даже если на смену команде Порошенко придут в 2019 году новые люди, вновь избранная власть столкнется с тяжелейшими вызовами, оставшимися ей в наследство, включая безнаказанно действующий националистический «актив» и резко возросший внешний долг. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Михаил Погребинский

Шансов на приход к власти на Украине рационально ориентированной команды практически нет. Однако не исключено, что по итогам президентских выборов здравомыслящие политические силы смогут усилить позиции перед выборами парламентскими. Но такая вероятность может существовать лишь в том случае, если удастся преодолеть раскол в лагере политиков, претендующих на голоса Юго-Востока, считает Михаил Погребинский.

— Какие события уходящего 2018 года вы назвали бы ключевыми для Украины?

— Во-первых, создание признанной Константинополем «автокефальной» церкви и, в связи с этим, угроза столкновений верующих при попытках захвата храмов канонической церкви раскольниками.

Столь экстраординарная инициатива (чтобы не сказать — наглая и безответственная!) не была бы возможной, если бы не совпадение интересов Порошенко и США . Пётр Порошенко, не имея возможности опереться на экономические и социальные успехи собственного правления и не без оснований опасаясь потери президентского кресла, в избирательной компании сделал ставку на гуманитарные темы («мова — церква»). А США с удовлетворением поддержали его планы, так как они вписываются в их общую стратегию «сдерживания России ». Разумеется, (Константинопольский патриарх. — Ред.) Варфоломей, ранее разделявший позицию РПЦ по проблеме украинских раскольников, вписался в процесс не только под давлением Госдепа , но и из-за своих шкурных интересов.

Во-вторых, керченский инцидент и введение военного положения.

Очевидным образом [инцидент] вписан в избирательную компанию Порошенко. В этой истории характерно, что коллективный Запад не дал добро на срыв сроков проведения президентских выборов, практически обессмыслив затею Порошенко — специальные санкции из-за инцидента не введены (то есть косвенно признана ответственность Петра Алексеевича за провокацию). Но похвалить Порошенко для американцев всё равно есть за что — дровишек в костёр антироссийской истерии он подбросил!

В-третьих, закрепление за РФ статуса страны-агрессора. Принятие законом о реинтеграции юридических формулировок относительно конфликта в Донбассе, которые были поддержаны различными резолюциями в США и ЕС (агрессия, оккупированная территория и т.п.), что вывело на более высокий и значительно более опасный уровень противостояние Украины и РФ, а также РФ и коллективного Запада.

— Какие тенденции кажутся вам наиболее угрожающими для народа Украины, в чём они проявляются?

• Сохранение вооруженного конфликта в Донбассе; • легализация нацистского дискурса;

• религиозный конфликт с опасными и вполне предсказуемыми последствиями;

• неконтролируемое распространение огнестрельного оружия;

• дебилизация политического класса;

• изношенность инфраструктуры и опасность техногенных катастроф.

Всё это — на фоне общего нарастания напряженности в мире и вписанности Украины как «передового рубежа» в противостоянии РФ и Запада.

• В более долгосрочном плане — депопуляция Украины, в том числе в результате стремительной эмиграции.

— А что вселяет оптимизм?

— Ничего не вселяет. Впрочем, слабые ростки здравомыслия в оценке происходящего (и произошедшего!) со страной социологи отмечают. Но сколько потребуется времени для того, чтобы большинство связало нынешние проблемы не просто с «не тех избрали», а с ошибочностью однозначно прозападного курса («Прочь от Москвы»), сказать трудно.

— Чего ожидаете от года 2019-го? Это год выборов, возможна ли перезагрузка власти?

— Судя по соцопросам, смена власти практически неизбежна. Но это означает лишь смену персон при полном сохранении курса Майдана. Я не столь оптимистичен даже в смысле «смены персон», не говоря уже о «смене курса». Конечно, перезагрузка власти возможна. Однако даже если на смену команде Порошенко придут новые (или "новые старые") люди, вновь избранная власть столкнется с тяжелейшими вызовами, оставшимися ей в наследство, включая безнаказанно действующий националистический «актив» и резко возросший внешний долг. У этой новой власти шансы выбраться из нынешнего социально-экономического тупика в обозримый период, на мой взгляд, равны нулю. Поэтому эта власть, с точки зрения популярности, обречена на очень скорую утрату общественного доверия.

— Ваш прогноз по президентским и парламентским выборам?

— Шансы Юлии Тимошенко победить на президентских выборах сегодня выглядят предпочтительными, но не стопроцентными. В случае победы на волне успеха её партия «Батькивщина» должна уверенно выиграть выборы в Раду. Разумеется, если не случится какое-то ЧП (форс-мажор), из-за которого рейтинг Тимошенко обрушится.

А перспективы прихода к власти на президентских выборах рационально ориентированной команды, способной вывести страну из тисков геополитического противостояния Запада и России, добившись эффективного внутриполитического урегулирования и восстановления взаимовыгодных экономических отношений с РФ и странами СНГ, — минимальны (чтобы не сказать — нулевые!).

Однако существует ненулевая вероятность того, что по итогам президентских выборов позиции такого рода сил все-таки усилятся, создав задел для выборов парламентских. Разумеется, если удастся преодолеть раскол в лагере политиков, претендующих на голоса Юго-Востока.

— Какие могут быть сценарии развития событий в украинско-российских отношениях в случае перезагрузки власти на Украине и в случае, если нынешний режим сохранится?

— Базовых сценариев только два — вне зависимости от того, сменится команда на Банковой или нет.

Первый: поддержание нынешнего уровня управляемой напряженности в двусторонних отношениях при сохранении у украинского общества иллюзии позитивной для Украины динамики развития конфликта с Россией. Эта модель, во-первых, чревата срывом в широкомасштабное военное противостояние и, во-вторых, с большой вероятностью рано или поздно приведет к размещению на украинской территории ракет средней и малой дальности (РСМД), даже без вступления Украины в НАТО

Второй: слом этой модели как результат коррекции тактики РФ, так и изменений в формате отношений РФ и Европы (Западной, прежде всего). В зависимости от того, какую именно коррекцию предпримет Кремль, последуют те или иные результаты, обсуждать которые сегодня не представляется возможным.

— Что пожелаете читателям издания Украина.ру?

— Жить в мирной стране и не бояться завтрашнего дня, ответственной и самостоятельной власти. Критически настроенного, но служащего своей стране гражданского общества. Утверждения престижа национальной культуры и науки. Способности гибко реагировать на новые вызовы и изменяющиеся обстоятельства, влиять на формирование последних в русле национальных интересов. Развития и справедливости.