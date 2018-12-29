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«Учись, Сеня»: украинцы сравнили заграждение в Крыму со «стеной Яценюка» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Александр Полегенько/РИА «Новости»
Пользователи сети прокомментировали завершение строительства заграждения на российско-украинском участке границы в Крыму. Некоторые из них сравнили реализованный проект с планами киевских властей построить «европейский вал» на протяжении всей границы с РФ. Как сообщалось ранее, длина сооружения на севере Крыма составляет 60 км. В ФСБ отмечали, что стена поможет предотвратить контрабанду оружия, топлива, алкоголя, наркотиков, а также возможные диверсии.
Украинские и российские пользователи интернета прокомментировали строительство заграждения на границе государств в Крыму.
В частности, украинцы вспомнили о проекте бывшего премьера страны Арсения Яценюка, который заявлял о намерениях построить «европейский вал» на границе с Россией. В 2014 году Яценюк пояснял, что в течение шести месяцев по всей длине границы с РФ будут обустроены системы наблюдения и оборонительные сооружения. Согласно планам, эта линия должна была стать восточной границей Евросоюза. Четыре года назад для строительства работ были выделены 100 млн гривен. В настоящий момент проект так и не реализован.
Некоторые пользователи обратили внимание на то, что проект, задуманный киевскими властями, в результате осуществила Россия.
«Учись, Сеня! Как нужно быстро стенки строить. И украли, конечно, но и построили, камикадзе ты наш», — написал Андрей Диденко.
«Покажите это Арсению Яценюку, и может он расскажет, где его стена, и какая она!», — прокомментировал Нічомунедивуюсь.
«Сначала крымский мост, теперь крымская стена, что дальше?», — задался вопросом Kos.
«Украина инициирует — Россия воплощает», — констатировал Алекс Юстас.
«А в чем, в общем-то, проблема? По-моему, Киев сам собирался строить стену и даже метров 100 построили. Потом, правда, деньги закончились. А тут, получается, они на халяву стену получили», — отметил Андрей Наумов.
«Это для того, чтобы заробитчане не сбегали в Россию на заработки из Европы», –— пошутил Алекс Курчи.
28 декабря в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ сообщили, что на севере Крыма завершились работы по возведению заграждения на российско-украинском участке границы. Как отмечалось, отладка аппаратуры комплекса охранной сигнализации полностью завершена и введена в эксплуатацию.
Строительство заграждения связано с угрозами диверсий со стороны Украины, пояснили в ведомстве. Кроме того, оно позволит пресечь контрабанду оружия, топлива, алкоголя, наркотиков.
Длина инженерных сооружений составляет более 60 км. На рубеже находятся несколько сотен датчиков различного типа действия, в том числе реагирующих на движение, вибрацию и тепло. Заграждение также оснащено системами телевизионного видеонаблюдения для контроля за местностью ночью и в условиях плохой видимости. Разработка проекта строительства началась в 2015 году. Также отмечалось, что все установленные системы уже успешно используются на северных и дальневосточных рубежах РФ.
Крымские власти, комментируя строительство заграждения, также отметили, что оно необходимо для защиты местного населения от «сумасшедших выходок» нынешней украинской власти и предупреждения возможных провокаций.
«Даже если эти провокации не будут исходить от власти, то это могут сделать неадекватные радикалы», — рассказал вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, добавив, что стена существенно повысит уровень безопасности Крыма.
С ним согласился и депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, ограда — это вынужденная и оправданная мера, особенно учитывая «уровень агрессии и провокаций», которые исходят от властей соседнего государства.
Стена сможет защитить мирную и спокойную жизнь крымчан и не допустит проникновения в регион диверсантов, радикалов и контрабандистов, считает парлментарий.
В свою очередь, украинские власти раскритиковали строительство стены. Так, замглавы украинского министерства по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрий Грымчак в эфире украинского телеканала заявил, что Киев собирается направить ноту протеста в связи с возведением стены в Крыму.
«Я думаю, что обязательно будут ноты нашего МИДа, потому что мы все время это делаем.
Хотя Россия отказывается каким-то образом на это реагировать, но с точки зрения международного права мы все время должны напоминать», — пояснил чиновник.
Тем не менее, по словам Грымчака, строительство заграждения не имеет особого значения для Украины.
«Это больше для внутреннего потребления, так как для Украины это не имеет никакого значения и никоим образом не изменяет статус полуострова», — заявил замминистра.
Заграждение на границе с Украиной не единственный метод защиты, предпринятый Россией в последнее время. Так, в конце ноября четвертый дивизион зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крымского полуострова. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота, капитан второго ранга Алексей Рулев.
«Триумф» разместили в 20 км от границы с Украиной в окрестностях Джанкоя. Кроме того, еще три дивизиона С-400 находятся под Евпаторией, Севастополем и Феодосией.
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Комментарии5
Украина , Интернет , Политика , Статьи , Ефим Фикс , Андрей Диденко , Андрей Наумов , Михаил Шеремет , Арсений Яценюк , ФСБ , МИД , ЕС , Госдума , Республика Крым
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