«Учись, Сеня»: украинцы сравнили заграждение в Крыму со «стеной Яценюка»

Пользователи сети прокомментировали завершение строительства заграждения на российско-украинском участке границы в Крыму . Некоторые из них сравнили реализованный проект с планами киевских властей построить «европейский вал» на протяжении всей границы с РФ . Как сообщалось ранее, длина сооружения на севере Крыма составляет 60 км. В ФСБ отмечали, что стена поможет предотвратить контрабанду оружия, топлива, алкоголя, наркотиков, а также возможные диверсии.

Украинские и российские пользователи интернета прокомментировали строительство заграждения на границе государств в Крыму.

В частности, украинцы вспомнили о проекте бывшего премьера страны Арсения Яценюка , который заявлял о намерениях построить «европейский вал» на границе с Россией. В 2014 году Яценюк пояснял, что в течение шести месяцев по всей длине границы с РФ будут обустроены системы наблюдения и оборонительные сооружения. Согласно планам, эта линия должна была стать восточной границей Евросоюза . Четыре года назад для строительства работ были выделены 100 млн гривен. В настоящий момент проект так и не реализован.

Некоторые пользователи обратили внимание на то, что проект, задуманный киевскими властями, в результате осуществила Россия.

«Учись, Сеня! Как нужно быстро стенки строить. И украли, конечно, но и построили, камикадзе ты наш», — написал Андрей Диденко.

«Покажите это Арсению Яценюку, и может он расскажет, где его стена, и какая она!», — прокомментировал Нічомунедивуюсь.

«Сначала крымский мост, теперь крымская стена, что дальше?», — задался вопросом Kos.

«Украина инициирует — Россия воплощает», — констатировал Алекс Юстас.

«А в чем, в общем-то, проблема? По-моему, Киев сам собирался строить стену и даже метров 100 построили. Потом, правда, деньги закончились. А тут, получается, они на халяву стену получили», — отметил Андрей Наумов.

«Это для того, чтобы заробитчане не сбегали в Россию на заработки из Европы», –— пошутил Алекс Курчи.

28 декабря в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ сообщили, что на севере Крыма завершились работы по возведению заграждения на российско-украинском участке границы. Как отмечалось, отладка аппаратуры комплекса охранной сигнализации полностью завершена и введена в эксплуатацию.

Строительство заграждения связано с угрозами диверсий со стороны Украины, пояснили в ведомстве. Кроме того, оно позволит пресечь контрабанду оружия, топлива, алкоголя, наркотиков.

Длина инженерных сооружений составляет более 60 км. На рубеже находятся несколько сотен датчиков различного типа действия, в том числе реагирующих на движение, вибрацию и тепло. Заграждение также оснащено системами телевизионного видеонаблюдения для контроля за местностью ночью и в условиях плохой видимости. Разработка проекта строительства началась в 2015 году. Также отмечалось, что все установленные системы уже успешно используются на северных и дальневосточных рубежах РФ.

Крымские власти, комментируя строительство заграждения, также отметили, что оно необходимо для защиты местного населения от «сумасшедших выходок» нынешней украинской власти и предупреждения возможных провокаций.

«Даже если эти провокации не будут исходить от власти, то это могут сделать неадекватные радикалы», — рассказал вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, добавив, что стена существенно повысит уровень безопасности Крыма.

С ним согласился и депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет . По его словам, ограда — это вынужденная и оправданная мера, особенно учитывая «уровень агрессии и провокаций», которые исходят от властей соседнего государства.

Стена сможет защитить мирную и спокойную жизнь крымчан и не допустит проникновения в регион диверсантов, радикалов и контрабандистов, считает парлментарий.

В свою очередь, украинские власти раскритиковали строительство стены. Так, замглавы украинского министерства по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрий Грымчак в эфире украинского телеканала заявил, что Киев собирается направить ноту протеста в связи с возведением стены в Крыму.

«Я думаю, что обязательно будут ноты нашего МИДа, потому что мы все время это делаем.

Хотя Россия отказывается каким-то образом на это реагировать, но с точки зрения международного права мы все время должны напоминать», — пояснил чиновник.

Тем не менее, по словам Грымчака, строительство заграждения не имеет особого значения для Украины.

«Это больше для внутреннего потребления, так как для Украины это не имеет никакого значения и никоим образом не изменяет статус полуострова», — заявил замминистра.

Заграждение на границе с Украиной не единственный метод защиты, предпринятый Россией в последнее время. Так, в конце ноября четвертый дивизион зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крымского полуострова. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота, капитан второго ранга Алексей Рулев.

«Триумф» разместили в 20 км от границы с Украиной в окрестностях Джанкоя. Кроме того, еще три дивизиона С-400 находятся под Евпаторией, Севастополем и Феодосией.