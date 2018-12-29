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У ополченцев Донбасса в Азовском море появилась быстроходная флотилия 

Деловая газета «Взгляд» 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко утверждает, что провозглашенная Донецкая народная республика создала у города Новоазовска флотилию из 20-25 быстроходных лодок.
«Самопровозглашенная ДНР создала там [на побережье у Новоазовска — прим. ВЗГЛЯД] мифическую флотилию, собрав «рыбацкие лодки». Там где-то 20-25 быстроходных лодок», — заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко в интервью Deutsche Welle.
Более того, по словам Воронченко, со стороны ДНР на мариупольском направлении стоит «9-й полк морской пехоты», который в ДНР назвали «штурмовой полк морской пехоты».
Командующий ВМС Украины добавил, что «прямых столкновений на море [c ополчением Донбасса — прим. ВЗГЛЯД] не было».
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Украина , Армия , Войска , Deutsche Welle , Новоазовск
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