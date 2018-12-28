Украина начала уничтожение настоящей украинской культуры

Распространенные на Украине ценности и стереотипы поведения, оказываются, весьма противоречат европейским. По крайней мере, такое признание прямо следует из начавшейся в стране рекламной кампании, призывающей граждан «вести себя по-европейски». Если довести эту идею до логического конца, нетрудно заметить, что Киев пытается уничтожить исконно украинские ценности.

На пятый год движения Украины в Европу неожиданно выяснилось, что украинцы плохо представляют себе, что такое европейские ценности. В связи с этим в Киеве запустили рекламную акцию «Европа начинается с тебя», в рамках которой снимают видеоролики о правилах поведения европейцев в быту.

Например, в рамках акции украинцев учат не мусорить после пикника, убирать за своими собаками, беречь природу и так далее.

Не очень понятно, впрочем, почему это называется «Европой». Убирать за собой мусор и беречь природу украинцев, как и других граждан СССР учили несколько десятилетий подряд. Научили, впрочем, плохо, раз приходится учить снова и снова.

Не будем, впрочем, утверждать, что граждан России научили хорошо — для этого достаточно весной выбраться за город и посмотреть, как из-под снега появляются бутылки и пакеты. Хотя, безусловно, в последние годы мусорить стали гораздо меньше, вот только в России это называют не «движением в Европу», а гражданской ответственностью.

«Европа» для Украины уже давно является символом всего «прогрессивного» и «чистого», хотя Евросоюз крайне неоднороден в этом плане. Немецкие города действительно очень чистые, при этом в крупных французских городах фекалии посреди улицы — причем не только собачьи — вполне распространенное явление. Восточная Европа в целом ненамного чище Украины.

Жестокий когнитивный диссонанс испытают любители «европейской чистоты», если окажутся ранним субботним утром в центре Хельсинки или Лондона — замусорено будет всё.

Привычка не мусорить вовсе не является чем-то «европейским». Это то, что отличает городского жителя от деревенского. И не потому что деревенский «дикий», просто у него другое представление о роли мусора. В деревне мусор отличает «обжитую» территорию от дикой. Это видят люди, это видят животные. И конечно, в исторических деревнях не было пластика, стекла и другого неразглагающегося мусора. Поэтому мусорить, чтобы «помечать» территорию, приходилось постоянно.

Пластик принципиально изменил ситуацию, вот только на осознание этого во многих странах ушли десятилетия. От пластиковой упаковки постепенно отказываются не только в Европе. В африканской Кении за ввоз пластикового пакета можно получить до 4 лет тюрьмы.

Меньше мусора становится везде, где появляются настоящие города и городские сообщества, а не большие деревни на несколько миллионов жителей.

Проблема Украины в том, что это всегда была деревенская страна, и в своем «деревенском» состоянии она задержалась дольше, чем соседние территории. Крупные города никогда не были украиноязычными и украинокультурными. Киев, Донбасс и Новороссия — русские. Львов и Галичина — польские. Одесса — мультикультурная.

Украинская культура — это деревенская культура (в этом нет ничего оскорбительного, это просто констатация исторического факта. Все мировые культуры прошли этот этап развития). Украинцы как нация не настолько давно переселились в города, чтобы создать городскую культуру.

И вот тут возникает когнитивный диссонанс. Современная Украина — жестко националистическая страна. В стране культ всего «исконно» украинского. А исконно украинское — это деревенское, поскольку городская украинская культура находится в стадии зарождения. А для деревенского жителя мусорить — подсознательная потребность «окультуривать» территорию.

Получается, что городские «европейские ценности», среди которых уборка мусора, жестко противоречат деревенским «украинским ценностям». Вот и приходится на пятом году «евроинтеграции» начинать объяснять украинцам, что кидать мусор мимо урны — некультурно.

Русским это, напомним, объяснял Маяковский 100 лет назад, когда толпы крестьян хлынули в города после революции. И объяснял не тем, что «настоящие большевики мимо урны не плюют», а тем, что надо быть культурными людьми.

В современной же Украине получается, что есть «украинцы», которые гарно спивають, носят вышиванки, а в самой радикальной версии — выкопали Чёрное море и породили все остальные народы. И есть «европейцы», которые не мусорят и убирают за своими собаками.

Получается, что стать европейцем можно только перестав быть украинцем. Но как перестать быть украинцем, если «день вышиванки» отмечают на государственном уровне?

До тех пор, пока на Украине не догадаются, что не мусорить — это признак не «европейца», а просто культурного человека, независимо от национальности и места проживания, подобные ролики будут вызывать лишь смех. Как, впрочем, и «день вышиванки» и прочие попытки абсолютизировать деревенский этап собственной культуры.