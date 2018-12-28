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В Киеве отреагировали на заграждения в Крыму 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Установка заграждения на участке российско-украинской границы в Крыму не имеет никакого значения для Украины, с таким заявлением выступил замминистра по вопросам неподконтрольных украинским властям территорий Юрий Грымчак.
«Это больше для внутреннего потребления, так как для Украины это не имеет никакого значения и никоим образом не изменяет статус полуострова», — заявил он в эфире телеканала «112 Украина». Слова украинского чиновника передает РИА «Новости».
Крым отгородился от Украины
Ранее в крымском пограничном управлении ФСБ России сообщили о завершении строительства заграждения на российско-украинском участке границы на севере Крыма. В ведомстве также объяснили необходимость обустройства границы с Украиной.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем заграждения в Крыму отличаются от «стены Яценюка».
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Украина , Видео , В мире , ФСБ , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Республика Крым
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