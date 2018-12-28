На Украине отреагировали на заграждения в Крыму 

Появление заграждения на участке российско-украинской границы в Крыму не имеет для Украины никакого значения. С таким заявлением выступил заместитель министра по вопросам «оккупированных территорий» Юрий Грымчак, сообщает «112 Украина».
«Для Украины это не имеет никакого значения и никоим образом не изменяет статус полуострова», — сказал Грымчак.
При этом министр отметил, что МИД Украины направит ноту протеста в связи со строительством заграждения.
«Я думаю, что обязательно будут ноты нашего МИД, потому что мы все время это делаем», — сказал Грымчак и добавил, что Россия на украинские ноты не реагирует.
Напомним, ранее ФСБ России сообщила, что в Крыму завершено строительство заграждения и отладка высокотехнологичной системы датчиков на границе с Украиной.