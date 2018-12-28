Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине отреагировали на заграждения в Крыму 

Рамблер 2 часа назад
Появление заграждения на участке российско-украинской границы в Крыму не имеет для Украины никакого значения. С таким заявлением выступил заместитель министра по вопросам «оккупированных территорий» Юрий Грымчак, сообщает «112 Украина».
«Для Украины это не имеет никакого значения и никоим образом не изменяет статус полуострова», — сказал Грымчак.
Киев заявил о провокационных планах на Керченский пролив
При этом министр отметил, что МИД Украины направит ноту протеста в связи со строительством заграждения.
«Я думаю, что обязательно будут ноты нашего МИД, потому что мы все время это делаем», — сказал Грымчак и добавил, что Россия на украинские ноты не реагирует.
Напомним, ранее ФСБ России сообщила, что в Крыму завершено строительство заграждения и отладка высокотехнологичной системы датчиков на границе с Украиной.
Украина , Видео , В мире , ФСБ , МИД , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Анонсированы 100 проходов кораблей Киева через Керченский пролив83
Меркель и Макрон выдвинули требование России299
Экс-министр и депутат два года насиловали детей125
Москва и Лондон сделали первый шаг к примирению122
МИД обратился к россиянам с предупреждением по Европе20
Видео
00:16
Российский космонавт поздравил всех с наступающим Новым годом
04:16
Названы гонорары звезд за новогодние корпоративы
Шоу-бизнес
00:16
Как живется безработному с долгом в 46 млн рублей
Общество Статьи
02:54
Адвокаты устроили массовую драку
Криминал Происшествия
00:48
Суд арестовал подозреваемого в убийстве таксиста
Криминал Происшествия
00:59
Украинские военные заняли рубеж вблизи Горловки
Армия Конфликты
02:03
Путин исполнил мечту школьника из Красноярска
Политика Общество
00:37
Десятки Дедов Морозов спустились с крыши и попали на видео
Новости Москвы
00:32
В Петербурге появилась аллея с ёлками в стиле ку-клукс-клана
Общество
01:34
Губернатора-охотника хотят призвать к ответу
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение