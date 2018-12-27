Итоги года. Украина потеряна навсегда, но не потеряется

Есть ли шансы у Порошенко сохранить власть, существует ли на Украине настоящая оппозиция, потеряна ли окончательно Украина для России и есть ли опасность потерять и Донбасс?

Дискуссия на тему «Военное положение, церковный раскол и разрыв Большого договора: украинско-российские отношения в 2018 году» стала девятой по счёту в рамках проекта «Украинское досье» редакции издания Украина.ру.

Киев понимает риски

Ситуацию на Украине в значительной мере определяет глобальная обстановка, поскольку Киев является инструментом реализации американской геополитики. Об этом сказал военный и политический эксперт Константин Сивков

По его словам, рост напряженности на украинском направлении является своеобразной «компенсацией» поражений Запада на других фронтах — в Сирии и в Афганистане . Развязать новую войну на востоке Украины, отметил эксперт, «это вопрос, крайне желательный для американских элит», но это представляет интерес и для элит украинских, ориентированных на Порошенко, поскольку «даёт возможность отодвинуть выборы на неопределённое время».

Есть основания полагать, что уход Порошенко с поста президента «может закончиться тяжело», сказал Сивков. Он сообщил, что Украина сконцентрировала достаточно значительные силы в Донбассе и на мариупольском направлении, однако отметил: в техническом отношении украинская армия восстановила потенциал, но что касается морального духа, он на низком уровне: «войска воевать не хотят».

Эксперт высказал предположение: украинское руководство понимает риски, поэтому вероятность крупномасштабного наступления достаточно мала, а вот локальные провокации обязательно будут.

ИГИЛ* против России

Украина апробируется как полигон антироссийских действий, для этой цели используются, вне зависимости от окраса, националистические проекты (будь они украинские, крымско-татарские или какие-то другие), а также и религиозные проекты — в частности, исламские (но и не только). Об этом сказал депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек , принимавший участие в пресс-конференции в режиме телемоста с Крымом

«Мы еще в 2014-2015 годах информировали общественность об этой опасности, об этой смычке, что Украину используют в качестве тарана против России. Для этой цели стянули на территорию Украины представителей исламских религиозных организаций», — сказал депутат.

Он напомнил о блокаде Крыма, когда «один из экстремистов Ленур Ислямов объявлял джихад муфтию Крыма, мусульманам Крыма…»

По словам Бальбека, тогда имевшие боевой опыт люди практически со всего мира стекались на территорию Украины.

«Это представители и «Серых волков», и ИГИЛ (запрещена в РФ. — Ред.), и тех группировок, которые участвуют в конфликте против правительственных войск в Сирии», — отметил депутат.

В то же время, по его словам, за пять лет Киев так и не сумел выстроить коммуникацию с крымским населением — да это и невозможно, так как украинские власти «опираются на национализм, который подразумевает противопоставление, а не консолидацию».

Есть ли вероятность провокаций у границ Крыма? Политик отметил, что делать прогнозы относительно этого очень сложно, ведь центр принятия решений находится не в Киеве. Опасность в том, что киевский режим, который «держится на штыках националистов и пользуется поддержкой Запада, реализует политику этноцида против народа Украины», у украинского народа буквально крадут душу, и в будущем новых манкуртов гораздо легче будет натравить на братский народ России, подчеркнул политик.

Русская солярка для украинских танков

Внешняя торговля между Россией и Украиной выросла в 2018 году более чем на 25%, и рост продолжается уже не первый год, сообщил экономист Михаил Делягин

По его словам, «в экономическом плане наблюдается срастание разрубленного в 2014 году общего целого», хотя этот процесс идёт «медленно, криво» и он «никому не нравится».

«Мне, например, не нравится, когда нашей соляркой заправляют автомобили и танки карателей… Тем не менее экономические связи растут», — заявил Делягин, подчеркнув, что Украина не может существовать без российского рынка и без многих видов российского сырья.

В то же время, по словам эксперта,

«в плане психо-эмоциональном Украина отдаляется от России стремительно».

Делягин отметил, что рост товарооборота с Украиной можно описать так:

«Мы продаём им верёвку, на которой они собираются нас вешать».

«Для бизнеса это хорошо… Для тех, кого будут убивать из этих танков, это плохо. Для российского государства и российского общества, я считаю, это преступление», — сказал эксперт.

Что касается состояния украинской экономики, страна не перестаёт удивлять — судя по всему, «украинскому государству в принципе неинтересно и не важно, что происходит с хозяйством Украины». Тогда как в стране — «состояние хозяйственной катастрофы», отметил Делягин.

Киев рассчитывает на помощь Запада, однако, по мнению эксперта, Запад будет давать денег ровно столько, чтобы Украина могла обслуживать долги, и ни копейки больше.

«Разделяй и властвуй»

Пётр Порошенко сумел полностью сменить информационную повестку, выстроить её «под себя», и его победа на выборах не исключена. Об этом сказала политолог Елена Дьяченко

По её словам, все остальные претенденты на президентский пост вынуждены либо молчать «по всем пунктам, которые дал Порошенко», либо его поддерживать. Эксперт подчеркнула, что триада «Армия. Вера. Язык» предназначены для внутреннего пользования, а «для стороннего наблюдателя в целом это можно обобщить как антироссийскую риторику». Эту риторику, по её словам, Порошенко использует в прагматических целях своей избирательной кампании и достаточно успешно: «образ РФ стал токсичен» в украинском политикуме.

Успешной является и политика в соответствии с классическим принципом «разделяй и властвуй» — порождены разломы в языковом вопросе, в сфере отношения к истории, в религиозной сфере.

При этом, согласно результатам социологических исследований, самой большой личной проблемой для украинцев является бедность, самой большой государственной проблемой является война, но по этим пунктам ответов у правящей команды нет, поэтому

«Порошенко диктует собственную повестку дня».

Что впереди? По мнению Дьяченко, стратегические последствия могут иметь намерение действующей власти — добиться без референдума закрепления в Конституции курса на вступление в НАТО и в ЕС . Это может открыть возможность для появления на территории страны иностранных военных баз (на правах аренды). Последствия могут быть глобальные и самые пугающие, это «ставит под угрозу мир в Украине», но не видно сил, которые могли бы этому воспрепятствовать.

Модерировавший дискуссию, главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов согласился: шансы у Порошенко вполне серьёзные, киевский режим крепко стоит на ногах, инициативен, добивается своего, и России следует относиться к этому со всей серьёзностью.

«Потеряли Украину навсегда»

Стратегическое значение в будущем будут иметь разрыв Большого договора и церковный раскол, который можно считать «блестяще проведённой операцией», заявил соучредитель агентства «Евразийский монитор», социолог Евгений Копатько.

По его мнению, в результате этой операции « Русская православная церковь полностью проиграла Украину». Да и в целом отсутствие внятной политики Москвы привело к тому, что «Украина потеряна».

«Украину Россия потеряла навсегда», — заявил эксперт, добавив, что в прежнем виде «отношений уже не будет».

Более того, по мнению Копатько, Москва может потерять и Донбасс, где люди давно находятся в состоянии неопределённости и живут «как в гетто».

«Украина не даст о себе забыть, она никуда не потерялась… и будет ещё долго определять многое в российской политической повестке». В связи с этим Искандер Хисамов отметил, что многие в российском истеблишменте, может быть, и рады были бы «навсегда потерять Украину» и навсегда забыть о связанных с ней проблемах, но

А есть на Украине оппозиция?

По словам Копатько, введение военного положения на Украине поддержала только пятая часть населения, тогда как более половины не поддержали. В то же время военное положение скомкало избирательную кампанию в регионах, где оно было введено, и «подтвердило дискриминацию Юго-Востока Украины» — там люди поражены и в политических, и в экономических правах. Не случайно ситуация с социальным оптимизмом в юго-восточных регионах значительно хуже, чем на западе и в центре страны. Это означает, что запрос на смену власти существует, однако будет ли он реализован? Как подчеркнул эксперт,

«оппозиция сможет сделать что-то тогда, когда сможет себя физически защитить, защитить информационно».

Но есть ли на Украине оппозиция? По словам принимавшего участие в дискуссии политолога Ростислава Ищенко, настоящей оппозиции нет,

«это та же самая власть, только в профиль».

Комментируя раскол в «Оппозиционном блоке», эксперт подчеркнул: «из них часть за Порошенко, а часть за Тимошенко», одни поддерживают одну часть Майдана, другие — другую часть Майдана…

При этом, по словам Ищенко, Юлию Тимошенко поддерживают те, кто зарабатывал на газе, а Петра Порошенко — те, кто торгует углем, добываемым в ДНР и продаваемым по схеме «Роттердам плюс».

Ищенко не согласился с тезисом о высоких шансах Порошенко на выборах. По его словам, теоретически это возможно, но реально — от него «уже сейчас начинают разбегаться люди», убегает админресурс, как в своё время это произошло с Януковичем. Поэтому у Порошенко только два варианта: либо выборы, которые он проигрывает, либо провокации, попытка начать «маленькую войну», повторное введение военного положения, отмена выборов — тогда он остаётся на какое-то время, но надолго ли?

Оппоненты понимают цену вопроса и будут бороться и биться до конца, сам же Порошенко — «очень токсичная фигура», — констатировал политолог. А что делают политики Запада с токсичными марионетками? Их меняют на новых, напомнил эксперт. К тому же, по его словам, проблем со «сменщиком» не будет: на Украине можно взять сейчас практически любого действующего политика, и он, став президентом, будет делать то, что нужно американцам.