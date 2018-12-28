Новые «задержания русских диверсантов»: СБУ играет на повышение

Служба безопасности Украины заявила о раскрытии крупной диверсионной сети российских спецслужб в одиннадцати областях страны. Эксперты в успехи спецслужбы не очень верят

27 декабря на брифинге в СБУ представитель департамента контрразведки этой украинской спецслужбы Владимир Нестюк объявил о разоблачении агентурной сети военной разведки РФ в Николаевской области.

«20 декабря был задержан ее руководитель, гражданин Украины, 1961 года рождения, капитан первого ранга ВСУ в запасе, который также имеет российское гражданство. Было установлено, что он был завербован кадровым сотрудником ГРУ генштаба ВС РФ в Севастополе и неоднократно выезжал в аннексированный Крым для проведения агентурных встреч», — отметил Нестюк.

По его словам, данная агентурная сеть осуществляла сбор и передачу информации с ограниченным доступом о функционировании подразделений на территории Очаковского гарнизона Николаевской области, а также их привлечении к войне в Донбассе. Кроме того, россияне якобы отдали приказ о создании на территории Очаковского района подполья для борьбы с украинскими властями. При обыске у подозреваемого изъяли документы в том числе и с ограниченным доступом.

Также Нестюк напомнил, что в марте подобную группу обнаружили в Харьковской области. Те «диверсанты» занимались сбором данных о воевавших и воюющих в Донбассе украинцах задержали в Харьковской области. Харьковчанами руководил действующий сотрудник Нацполиции Украины. Кроме того, Нестюк рассказал о задержанном бывшем полковнике ВСУ, который якобы тоже сотрудничал с российской разведкой.

В то же время украинские эксперты в успехи спецслужб не очень верят. Что же произошло и почему информация о диверсантах всплыла лишь неделю спустя разбиралось издание Украина.ру.

Имитация бурной деятельности

Украинский политтехнолог Андрей Золотарев скептически относится к успехам украинских спецслужбистов.

«Я очень критически отношусь к нынешней деятельности СБУ. Там очень много пиар-эффектов, постановочного шоу. Как говорится, «молодец против овец, а против молодца — сам овца». Очень часто мы видим позу, игру с информацией, как в случае с Бабченко, что нанесло прямой репутационный ущерб. Однако задача стоит показать, что враг не дремлет. Поэтому открывается сезон охоты на ведьм. Очень тяжело судить, не видя материалов дела, но очень часто бывало, что люди попадали под раздачу из-за репостов в соцсетях, высказываниях. Все это попахивает теми временами, которые все помнят. Поэтому относиться с доверием к обнародованной информации не стоит. Это нужно делать сдержанно», — утверждает Золотарев.

Обращает внимание на себя и тот факт, что часть продемонстрированных прессе съемок велась летом. Зачем было так долго тянуть с разоблачением судя по всему опасного агента спецслужб непонятно.

Также примечательно и то, что во многих «главных» украинских СМИ информация о брифинге СБУ если и появилась, то не значится главной новостью. А некоторые центральные масс-медиа брифинга в упор не заметили.

Все это позволяет предположить, что украинской спецслужбе не верят и местные журналисты. Впрочем, этот брифинг еще может сыграть свою роль в новейшей истории Украины.

«Рояль в кустах» или внезапный Волкер

В деле задержания «главного диверсанта», каперанга запаса примечательна и сама дата задержания — 20 декабря, за шесть дней до истечения военного положения. Да и само место знаковое — Николаевская область, где в то время действовал режим военного положения, Очаков, где находится 73-й морской центр специальных операций ВМС Украины. Казалось бы, спецслужба, которую контролирует президент Украины Петр Порошенко , сорвала «джек-пот»: теперь военное положение можно продлевать. Вполне вероятно, задержание могли бы транслировать в прямом эфире или же созвать всех на брифинг в тот же день.

Однако этого не произошло из-за внезапного визита 19 декабря на Украину спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера. Сам визит был незапланированным и весьма важным. Волкер провел встречи как с украинским политическим руководством, в том числе и с лидерами парламентских фракций, так и с военным руководством. Основная мысль, которую доносил Волкер — военное положение продлевать нельзя.

«Очень важно не продлевать во времени действие военного положения и придерживаться демократических принципов», — заявил Волкер на встрече с украинскими политиками.

Стало понятно — США военное положение на Украине пришлось не по нутру, Вашингтону критически важно провести в стране выборы.

«Мы не знаем о том, когда и как могут произойти провокации, поэтому должны быть готовы к ним в полной мере. Если не будет прямой агрессии, вопрос [о продлении военного положения] не будет снова подниматься, поскольку необходимо провести выборы», — поспешил заверить американского гостя спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

В таких условиях выдавать информацию о поимке «супер-диверсанта» в Николаеве было бы глупо. Патриоты бы заявили, что режим военного положения надо продлевать, а критики бы обратили внимание на странное совпадение: за неделю до конца действия режима появляется предлог для его продления.

В итоге, военное положение все же не продлили, что, в прочем, не мешает власти попытаться разыграть карту «николаевских диверсантов».

Ужесточение режима

28 декабря будут подводиться итоги военного положения.

«Отчеты готовятся. Анализ этих отчетов происходил постоянно. 28 декабря будет большое итоговое совещание на уровне армии. Это будет не публично», — рассказал советник президента Украины Юрий Бирюков.

Вполне вероятно, что во время итогов СБУ отрапортует о своей успешной деятельности. Кроме того, сам случай в Николаевской области поможет дать дополнительное обоснование для некоторых ограничений прав, которые до сих пор остаются в силе. В частности это запрет на посещение Украины россиянам от 16 до 60 лет. Кроме того, как отдельно сообщил Бирюков, Кабмин ввел новый правовой режим комендантского часа.

«Регламентировался (комендантский час. — Ред.) тайным постановлением Кабинета министров и для того, чтобы сейчас сделать это хоть чуточку более адекватным, в текущем 2018 году была проведена массивная работа», — рассказал Бирюков.

Кроме того, у случая в Николаевской области есть и еще один аспект: ранее президент Украины анонсировал широкомасштабные чистки в силовом аппарате государства. Как заявил Порошенко, кадровые решения будут приняты по тем силовикам, у которых есть родственники в Крыму. Что характерно, задержанный капитан первого ранга также наведывался в Крым. Вполне вероятно, что это очередной сигнал для тех армейцев, кто поддерживает связи с крымскими родственниками.

В любом случае, подробнее о раскрытии «шпионской сети» в Николаевской области можно будет говорить лишь тогда, когда появятся детали произошедшего.