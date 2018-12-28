Украина запретила въезд отцу египетского Путина

Египетский журналист Момен Мохтар, назвавший своего ребенка Путиным, заявил, что Украина внесла его в черный список и запретила въезд на свою территорию. Об этом сообщает телеканал «360».

По данным канала, сотрудник издания Al-Youm-Assabi планировал поехать в командировку на Украину в 2017 году. Однако он не смог получить визу. По словам Мохтара, в украинском посольстве просто отказались принять у него документы.

Позже в генконсульстве Украины в Каире побывал коллега журналиста. Генконсул Украины заявил ему, что Мохтару не стали оформлять визу из-за имени его сына.

Журналист пожаловался, что ему постоянно угрожают в соцсетях из-за имени его сына. Мохтар заявил, что сообщения ему пишут «украинские радикалы».

«Поэтому я никогда не поеду на Украину. <…> Боюсь, если кто-то узнает, что я отец Путина — меня ждет расправа», — заявил он.

Журналист выучил в египетском университете русский язык, был участником группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» и писал о последних событиях на Украине.

Сын Мохтара родился в 2016 году. Родители решили назвать его Путиным, так как восторгаются российским президентом.