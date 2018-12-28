Война или выборы? Украинская власть на перепутье

Кампания по выборам президента Украины стартует 31 декабря 2019 года. Собственно, даже раньше — по опубликованному Центризбиркомом план-графику некоторые мероприятия (публикация границ округов, например) должны быть осуществлены не позже 20 декабря

Однако с 31-го выдвигаются кандидаты, а это уже непосредственная активность субъектов. Вполне вероятно, что парочка малоизвестных партий, воспользовавшись всеобщей расслабленностью накануне праздника, попытается кого-то выдвинуть именно в последний день старого года… Главное, чтобы это не забылось в новом году.

Общая ситуация

Собственно, причин для того, чтобы подзабыть о неких подробностях 31 декабря завершающегося года, будет достаточно даже помимо алкогольно-майонезной интоксикации.

Например, несмотря на своевременное прекращение военного положения, сохраняется риск активизации военных действий. Собственно, большая часть предупреждений о провокациях, озвученных во время военного положения, остаются актуальными и сейчас. Тем более в контексте заявления Юрия Бирюкова о том, что украинские войска заняли на Донбассе уже всю «серую зону».

«Серая зона» — это территории, которые, по Минским соглашениям, являются демилитаризованными и разделяют враждующие стороны. Т.е. их захват — нарушение соглашений, что никого не интересует, поскольку Минск-2 уже скоро три года как не выполнен и скоро год как отменен украинской стороной в одностороннем порядке.

Процесс захвата «серой зоны» был длительным и не всегда однозначным — во многих случаях он был формальным и ограничивался установлением украинского флага над каким-то из уцелевших домов. Тем не менее сокращение почти до нуля нейтральной полосы повышает шансы на возникновение конфликтов. Тем более что, по заявлению Александра Турчинова , «отжим» «серой зоны» — часть более масштабной стратегии по выдавливанию «оккупантов» с территории Украины.

Напряжённой будет и ситуация на Украине.

Прежде всего существенный дестабилизирующий потенциал имеет религиозный вопрос. В будущем году активизируются захваты церковных зданий (в первую очередь обещанных Константинопольскому патриархату).

Будет основание и для социальных протестов. Например, с 1 января начинается монетизация коммунальных субсидий. В свое время монетизация льгот в России привела к довольно массовым акциям протеста. Правда, первый этап монетизации на Украине коснется только граждан, впервые получающих субсидии, а второй будет уже после выборов, с 1 мая.

Единственное, что можно сказать совершенно определённо, это то, что повторное введение военного положения, даже в случае каких-то провокаций, возможно не ранее 16 января — Верховная Рада до 15-го находится на каникулах, а Запад запретил перенос выборов. Значит, Рада требуется минимум для двух актов — внесения изменений в закон о правовом статусе военного положения, позволяющих проведение выборов в условиях ВП, и собственно введения ВП.

Здравый смысл подсказывает, что раз уж депутаты смылись из Киева (и в немалом числе с Украины) прямо во время военного положения, сделав тем самым невозможным его продление в случае российской агрессии, то никакими усилиями загнать их в сессионный зал до конца каникул не получится. Тем более что нет сейчас «директора парламента» Александра Волкова , который мог за шибко прытким народным избранником и свой самолёт на Мальдивы послать… Были прецеденты.

Кандидаты

Кандидатов у нас выдвигают политические партии и граждане, так что Украину ожидает месячник съездов — с 31 декабря по 3 февраля их будет множество. Скорее всего, большая их часть пройдет во второй половине января — на праздники будут устраивать такие мероприятия лишь самые безразличные к мнению ЦИК (на съезде по выдвижению кандидата должен присутствовать представитель комиссии, а у них, между прочим, тоже Новый год!).

Предугадать количество кандидатов пока трудно, но среднее их число во время всех президентских кампаний на Украине составляло 15,5, а четырёх последних — даже 20,5. Так что можно прогнозировать не менее 20 кандидатов.

Крайне важным представляется выдвижение для ряда кандидатов, не имеющих большого рейтинга, но имеющих планы на будущее, — Андрея Садового, Евгения Мураева, Александра Вилкула , представителей националистических партий (они ведут переговоры о выдвижении единого кандидата, но с высокой степенью вероятности не договорятся).

Под вопросом до сих пор выдвижение кандидатов-шоуменов — Владимира Зеленского , которого фактически уже считают кандидатом, хотя определённого ответа он так и не дал, и Святослава Вакарчука , отошедшего в тень.

Кроме того, вполне вероятно выдвижение энного количества технологических кандидатов, которые будут либо активно кого-то критиковать (помните волшебный персонаж, который на выборах 2004 года требовал от Ющенко развестись с женой-американкой?), либо пропадут без вести, предварительно подарив нужному конкуренту места в избирательных комиссиях.

В общем, первый месяц нового года будет интересным и напряжённым.