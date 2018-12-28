Киев заявил о планах на Керченский пролив

Степан Полторак. Украинские корабли будут и дальше осуществлять проходы через Керченский пролив, заявил министр обороны Украины

«Мы точно не откажемся от нашего права свободного прохода через Керченский пролив с соблюдением всех международных норм и права», — передает его слова «Лента.ру».

По его словам, первый проход военных кораблей Украины, который был осуществлен в сентябре, и второй, который состоялся 25 ноября и закончился конфликтом с российскими пограничниками, ничем с организационной точки зрения друг от друга не отличались.

По его мнению, после первого прохода Россия узнала о дальнейших планах Украины перебрасывать корабли в Азовское море и осуществила провокацию.

«Что же касается третьего, четвертого [проходов через Керченский пролив], то будет и двадцатый, и тридцатый, и сотый. И это будет всегда. Потому что Азовское море — это часть Украины. Мариуполь, Бердянск — это наши порты, это часть Украины, это часть нашей экономики», — заявил глава минобороны.