Украинские корабли будут и дальше осуществлять проходы через Керченский пролив, заявил министр обороны Украины Степан Полторак.
«Мы точно не откажемся от нашего права свободного прохода через Керченский пролив с соблюдением всех международных норм и права», — передает его слова «Лента.ру».
По его словам, первый проход военных кораблей Украины, который был осуществлен в сентябре, и второй, который состоялся 25 ноября и закончился конфликтом с российскими пограничниками, ничем с организационной точки зрения друг от друга не отличались.
По его мнению, после первого прохода Россия узнала о дальнейших планах Украины перебрасывать корабли в Азовское море и осуществила провокацию.
«Что же касается третьего, четвертого [проходов через Керченский пролив], то будет и двадцатый, и тридцатый, и сотый. И это будет всегда. Потому что Азовское море — это часть Украины. Мариуполь, Бердянск — это наши порты, это часть Украины, это часть нашей экономики», — заявил глава минобороны.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что проход украинских военных кораблей из Черного в Азовское море — это принципиальный вопрос. Если Украина не повторит проход кораблей, то «Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря» и предъявит миру новые границы в Черное море, «ею же и определенные», что, в свою очередь, будет означать легализацию «оккупации» Крыма.