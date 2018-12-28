Зеленский-президент: сериальный образ сыграл с ним злую шутку

Обозреватель (Украина) автор, по мнению которого, опытный оппонент скорее всего сделает из актера отбивную, если тот решит участвовать в дебатах. На Украине все активнее разворачивается предвыборная гонка. Каждый шаг кандидатов в претенденты на пост президента оказывается под пристальным вниманием СМИ. Первое развернутое интервью Зеленского на политическую тему сразу показало его слабое место, пишет в изданииавтор, по мнению которого, опытный оппонент скорее всего сделает из актера отбивную, если тот решит участвовать в дебатах.

Первое же большое и развернутое интервью с Зеленским на политическую тему сразу показало его слабое место. Оно даже не в том, что у него нет ответов на ряд важных вопросов. У других этих ответов тоже нет. Проблема в том, что Зеленский-политик гораздо менее интересен, чем Зеленский-артист. Не плох, а просто не примечателен, банален, сер.

Вижу, многие уцепились за то, что Зеленский предложил «договариваться с чертом» или наговорил ерунду про МВФ . Но тут как раз удивляться нечему — такое у нас каждый день говорят. Главным впечатлением от просмотренного интервью стало не то, что Зеленский сказал, а то, чего он не сказал. А не сказал он практически ничего оригинального. Ровно такое же по содержанию интервью мог бы выдать среднестатистический депутат городского совета.

Бросается в глаза, что Зеленский очень комфортно чувствовал себя в начале беседы, когда занимался привычным для себя делом — травил байки. Рассказывал о своем детстве, о том, как звонил Задорнову, выпивал с Януковичем в Межигорье и т.д. Когда же перешли к политическим вопросам, стало ясно, что кандидату Зеленскому особенно нечего сказать.

Сериальный образ сыграл с Зеленским злую шутку. Зрители видят в президентских рейтингах не самого актера, а его персонажа Голобородько из «Слуги народа». Этот персонаж действительно яркий и удачный. Его реплики остроумны, монологи берут за душу, он не попадает в глупую ситуацию, когда нечего сказать и приходится тупить и морозиться. Проблема только в том, что этот персонаж вымышленный. Все его диалоги написаны заранее, шутки заготовлены, эмоциональные реакции отрепетированы и отсняты после нескольких дублей. У того, кто следит за приключениями Зеленского в сериале, поневоле формируется иллюзорное ожидание чего-то похожего и в реальной жизни. Но реальный Зеленский-политик совсем не такой. Реальный Зеленский-политик — это условный Дмитрий Добродомов. Говорит вроде все логично, но через два часа ничего конкретного из разговора уже не вспомнить.

Пока народ в основном видит и помнит Зеленского-актера, ореол обаяния вокруг Зеленского-политика будет по инерции сохраняться. Но как только политик вытеснит сериального персонажа, этот морок спадет, и начнется совсем другая жизнь. Сможет ли Зеленский к ней приспособиться — большой вопрос.

Важно понимать еще специфику интервью Гордона, который традиционно все острые углы не просто сглаживает, а еще оббивает мягкой оббивкой. Что будет, когда Зеленский попадет на настоящий политический хард-ток, где ему не дадут уйти от неудобных вопросов? Что будет, когда он попадет на прямой эфир ток-шоу, где диалоги не написаны заранее, а шутки не заготовлены сценаристом? Одно дело, когда ты Каплин или Кива, все знают, какой ты, и не возлагают напрасных надежд. А другое дело, когда от тебя ждут, что ты будешь уделывать своих оппонентов, как в кино — одной левой, разить словом, аки копьем, но на деле ничего похожего не происходит.

Лучший выход для Зеленского-политика — как можно дольше не высовываться и оставаться в тени артиста. Рано или поздно этот период все равно закончится, но лучше протянуть подольше. Для броска на амбразуру с открытым забралом Зеленский пока явно не готов. Опытный и злой оппонент скорее всего сделает из него на дебатах отбивную.