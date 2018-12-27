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В ЛНР назвали заявление Киева о захвате «серой зоны» пиаром Порошенко 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: AP Photo / Sergei Chuzavkov
Заявление Киева о взятии под контроль украинских силовиков "серой зоны" является пиаром президента Украины Петра Порошенко, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
Ранее в эфире телеканала "Прямой" советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли под контроль почти всю "серую зону" в Донбассе.
"Это очередная ложь. Данное заявление не имеет под собой никаких оснований и направлено на предвыборный пиар Порошенко, стремительно теряющего поддержку электората. Его рейтинг с каждым днем падает, и ему необходимы очередные так называемые "победы", — заявил Марочко.
По его словам, все попытки украинских силовиков продвинуться вперед "жестко пресекаются" Народной милицией ЛНР.
"В течение текущего года украинские власти неоднократно заявляли о занятии новых участков и населенных пунктов у линии соприкосновения. Однако все они не соответствуют действительности и по сути являлись лишь перегруппировкой сил на подконтрольной ВСУ территории", — заявил Марочко.
Так называемая "серая зона" в Донбассе отделяет украинских силовиков от сил самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Ее границы были установлены минскими соглашениями, и введение одной из сторон войск в эту зону является нарушением международных договоренностей.
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Украина , В мире , Конфликты , Андрей Марочко , Петр Порошенко , Юрий Бирюков
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