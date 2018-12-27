В ЛНР назвали заявление Киева о захвате «серой зоны» пиаром Порошенко

Ранее в эфире телеканала "Прямой" советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли под контроль почти всю "серую зону" в Донбассе.

"Это очередная ложь. Данное заявление не имеет под собой никаких оснований и направлено на предвыборный пиар Порошенко, стремительно теряющего поддержку электората. Его рейтинг с каждым днем падает, и ему необходимы очередные так называемые "победы", — заявил Марочко.

По его словам, все попытки украинских силовиков продвинуться вперед "жестко пресекаются" Народной милицией ЛНР.

"В течение текущего года украинские власти неоднократно заявляли о занятии новых участков и населенных пунктов у линии соприкосновения. Однако все они не соответствуют действительности и по сути являлись лишь перегруппировкой сил на подконтрольной ВСУ территории", — заявил Марочко.

Так называемая "серая зона" в Донбассе отделяет украинских силовиков от сил самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Ее границы были установлены минскими соглашениями, и введение одной из сторон войск в эту зону является нарушением международных договоренностей.