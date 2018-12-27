Украинский учитель, ваша песенка спета

Школ много, учителей и вовсе перебор. В другой стране бы обрадовались, стали развивать детские учреждения. Но только не на Украине . Куда-то подевались дети. И куда-то подевались деньги. На зарплаты учителям.

"В итоге деньги очень быстро закончились". Эта фраза в незалежных СМИ — одна из ключевых. О чем бы ни говорилось. О международной финансовой помощи Украине. О "стене имени Яценюка" на российско-украинском рубеже или модернизации КПП на границах с Евросоюзом . Но теперь "деньги очень быстро закончились", пожалуй, на самом интересном месте — в украинском образовательном бюджете.

Школьным учителям нечем платить зарплаты, число увольняющихся сопоставимо с числом поступающих на работу. Хуже всего, что преподавателей едва ли не больше, чем учеников — в десятках школ полупустующие, а то и пустующие классы. И так это все неприятно на фоне бурной деятельности в области этого самого образования! На фоне переписывания и переиздания учебников на "правильный" манер, на фоне повышения государственного внимания к патриотическому воспитанию юношества по бандеровскому "идеалу". Наконец, на фоне вбухивания средств в проект "новой украинской школы", которая, кажется, тоже накрылась своими мультимедийными досками, так как ее денежки в срочном порядке перебрасываются в места, где не только мультимедиа нет, но и мульти-пульти не на чем показывать…