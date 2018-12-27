Разбогатевший на российских шоу «тупой злобный хохол» стал врагом Украины

Украинский политолог Вячеслав Ковтун попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Страница с его данными доступна жителям всех стран, кроме России

скриншот страницы «Миротворец»

Ковтуна внесли в базу за «осознанное участие в антиукраинских пропагандистских российских акциях за материальное вознаграждение», отмечается на сайте. Там также указывается, что на российском ТВ ему отведена роль «тупого злобного хохла».

В посвященной Ковтуну карточке также написано, что по непроверенной информации в 2017 году он приобрел недвижимость в Москве.

Ковтун — директор центра исследования общественных процессов «Эксперт». Он частый гость политических ток-шоу, где его нередко унижают и бьют. По данным источников СМИ, месячный гонорар Ковтуна за участние в российских шоу может достигать миллиона рублей.