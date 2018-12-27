Порошенко хотел продлить военное положение: ему просто помешали

На прошедшем вчера заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины президентом Петром Порошенко было объявлено о завершении действия военного положения, которое было введено месяц назад в десяти областях страны после пограничного инцидента у Крымского моста.

По словам украинского президента, если бы не предстоящие выборы, он бы попросил Раду продлить военное положение, так как "никуда не делась российская угроза".

Вся эта история обернулась привычным для Украины развитием событий — когда кто-то позорится, а неловко окружающим.

Самым интересным и удивительным является то, что за действиями украинских властей всегда есть вполне рациональный замысел и тщательно продуманный план. Возможно, все их эскапады было бы легче принимать, если бы они носили бездумно-спонтанный характер.

Как это произошло, например, с увольнением Джеймса Мэттиса с поста министра обороны США : сначала Трампа сообщил, что тот уйдет в конце февраля, а потом резко передумал и отправил его в отставку с 1 января. Странноватые, конечно, метания для сверхдержавы, но вот такой он человек, Дональд Трамп — склонен поддаваться порывам и не стесняется молниеносно менять уже озвученные решения.

Проблема в том, что у Украины все иначе. Она упорно старается, чтобы у нее все было "как у взрослых": строит долгосрочные планы, хитроумные интриги и сложносочиненные комбинации. Вот только каждый раз это оборачивается ужасно стыдным провалом, причем постыдности которого Киев не понимает, от чего искренне удивляется, когда вместо, казалось бы, гарантированной поддержки Запада, на которую уповает, он получает старательное публичное дистанцирование из серии "мы к этим клоунам отношения не имеем" и злой шепот, рекомендующий быстро замести произошедшее под ковер.

В данный момент остается только строить догадки, каков изначально был замысел Киева в провокации с керченским инцидентом — в чем состояли его цели, на какие ответные действия России был расчет и как планировалось использовать всю эту ситуацию. Судя по всему, основной идеей действительно было создание условий, которые позволили бы решить задачу переизбрания Петра Порошенко на второй президентский срок — либо через подъем его рейтинга, либо с помощью формальных процедур, которые бы обеспечили действующему президенту продление полномочий. Ну и без надежды Киева на прилив со стороны Запада давно иссякшего потока сочувствия и поддержки страдающей под гнетом российской агрессии Украине тоже явно не обошлось.

Однако дешевая провокационность и откровенная готовность принести остатки украинского флота и жизни членов экипажей в жертву достижения личных сиюминутных целей были настолько очевидны в происходящем, что это выглядело откровенно непристойно. Увенчало же этот позор украинских властей объявление ими военного положения — в крайне куцем и урезанном виде, при том, что его ненужность и неадекватность была очевидна абсолютно всем.

В общем, фарс и водевиль на крови и жизнях людей — как обычно в последние годы на Украине.

Ничего удивительного, что Запад в очередной раз предпочел сделать вид, что не заметил, как его украинские партнеры и протеже в очередной раз с максимальным шумом и со всей гордостью сели в лужу. И европейские, и американские официальные лица либо вовсе проигнорировали произошедшее, либо давали столь двусмысленные комментарии, что нетрудно было понять, что именно Киев они винят в произошедшем. Например, глава ОБСЕ Томас Гремингер на днях охарактеризовал керченский инцидент как "очень щекотливую ситуацию" — и не более.

А со стороны США и вовсе последовал недвусмысленный приказ прекратить фарс с военным положением. Именно так надо понимать настоятельную рекомендацию специального представителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера не продлевать военное положение. По его словам, "очень важно придерживаться демократических принципов".

В результате государственно-политическое портфолио нынешних украинских властей пополнилось еще одним проектом, обернувшимся провалом.

Впрочем, для Киева это не станет поводом задуматься над происходящим и скорректировать собственные действия. Нет сомнений, что очень скоро миру предстоит лицезреть новые блестящие инициативы украинских властей, которые, по их мнению, должны будут им помочь решить насущные задачи.

Ведь, в конце концов, март, а с ним и президентские выборы, все ближе, а перспективы Петра Алексеевича Порошенко в этой связи все более смутные. А значит, им будут изыскиваться новые варианты удержания власти в своих руках. Это было бы по-своему даже забавным зрелищем, если не учитывать, что украинские власти не способны извлекать уроки из собственных провалов и упорно делают ставки на те комбинации, за которые предполагается расплата человеческими жизнями.