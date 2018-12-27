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Cоветник Порошенко: ВС Украины заняли две трети «серой зоны» в Донбассе 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Вооруженные силы Украины взяли под контроль две трети так называемой серой зоны безопасности в Донбассе. Об этом в среду сообщил советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков в эфире ток-шоу "Ситуация" украинского телеканала "Прямой".
"От того состояния, в котором мы начали в мае 2014 года, две трети территории были освобождены. Практически вся "серая зона" освобождена и взята под контроль", — утверждает он.
Так называемая серая зона безопасности разделяет силы провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и украинскую армию. Ее границы установлены минскими соглашениями и введение войск той или иной стороны в находящиеся в ней населенные пункты является нарушением международных договоренностей. Однако ВСУ в рамках силовой операции в Донбассе неоднократно сообщали о занятии новых позиций в "серой зоне".
В соответствии с Комплексом мер по выполнению минских соглашений, подписанным участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в феврале 2015 года, стороны должны были отвести все свои тяжелые вооружения в целях создания зоны безопасности. В сентябре 2015 года участниками Контактной группы было выработано дополнение к Комплексу мер о создании 30-километровой буферной зоны путем отвода каждой из сторон легкого вооружения на 15 км от линии разграничения.
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Комментарии17
Украина , Армия , Видео , В мире , Юрий Бирюков
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