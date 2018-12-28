Украина отменила запрет на въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на заявление Погранслужбы Украины.
При этом, по словам пресс-секретаря Погранслужбы Олега Слободяна, Украина продолжит осуществлять усиленный контроль въезда россиян в страну.
«Мы продолжаем охранять границу в усиленном режиме. Используя опыт военного положения, осуществляем повышенный контроль въезда иностранцев в Украину. Особое внимание мы уделяем въезжающим в Украину гражданам 70 стран из перечня миграционного риска. Россия тут на первом месте», — сказал Слободян.
Он отметил, что россияне должны предъявить при въезде документы, подтверждающие цель их визита.
30 ноября Украина объявила о запрете на въезд в страну российским мужчинам от 16 до 60 лет. 26 декабря в МВД Украины объявили о продлении запрета.