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На Украине опровергли снятие запрета на въезд россиян 

Рамблер + ещё 72 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь Погранслужбы Украины Олег Слободян опроверг информацию об отмене запрета на въезд в страну гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, передает «Взгляд».
«Мы продолжаем принимать меры усиленный контроль за въездом иностранцев в Украину. Такого (фразы об отмене запрета въезда для россиян) я никому не говорил. В поле зрения нашего внимания в первую очередь остаются граждане России», — приводит слова Слободяна «Украинская правда».
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Ранее Слободян заявил изданию «Гордон.ua», что в связи с отменой военного положения на Украине снят запрет на въезд мужчинам из России, однако Погранслужба продолжит контролировать въезжающих в страну россиян и уточнять цель их визита.
Украина , В мире , Олег Слободян , Деловая газета "Взгляд" , Украинская правда
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