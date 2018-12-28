На Украине опровергли снятие запрета на въезд россиян

«Мы продолжаем принимать меры усиленный контроль за въездом иностранцев в Украину. Такого (фразы об отмене запрета въезда для россиян) я никому не говорил. В поле зрения нашего внимания в первую очередь остаются граждане России», — приводит слова Слободяна «Украинская правда».

Ранее Слободян заявил изданию «Гордон.ua», что в связи с отменой военного положения на Украине снят запрет на въезд мужчинам из России, однако Погранслужба продолжит контролировать въезжающих в страну россиян и уточнять цель их визита.