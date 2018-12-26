Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал Погранслужбе усилить охрану границы с Россией и внимательнее следить за россиянами, въезжающими на Украину.
«Силовые структуры продолжат несение службы в усиленном режиме для поддержания общественного порядка, защиты прав, свобод и законных интересов украинских граждан», — цитирует пресс-служба СНБО секретаря совета Александра Турчинова.
Украинским пограничникам рекомендовано продолжить усиленную охрану государственной границе с Россией и «осуществлять контроль граждан России, пересекающих границу Украины».
Ранее News.ru писал, что президент Украины Пётр Порошенко объявил о прекращении военного положения в стране. Режим перестал действовать в 10 украинских областях. Украинский лидер заявил, что не намерен просить Верховную раду о продлении военного положения. Он также добавил, что выборы президента пройдут 31 марта 2019 года.