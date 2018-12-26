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СНБО утвердил решение о введении санкций против России
РИА Новости
4 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
СНБО
УКРАИНЫ
УТВЕРДИЛ РЕШЕНИЕ О ВВЕДЕНИИ НОВЫХ САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ — ПРЕСС-СЛУЖБА СОВЕТА НАЦБЕЗОПАСНОСТИ
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