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СНБО утвердил решение о введении санкций против России 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
СНБО УКРАИНЫ УТВЕРДИЛ РЕШЕНИЕ О ВВЕДЕНИИ НОВЫХ САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ — ПРЕСС-СЛУЖБА СОВЕТА НАЦБЕЗОПАСНОСТИ
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Украина , В мире , Политика , РИА Новости
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