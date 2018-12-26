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Новые санкции России против Украины. Что всё это значит? 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: © opposition.org.ua
И именно этот вопрос возникает, когда мы анализируем расширенный санкционный список РФ, в который включена новая порция украинских политиков.
Мне уже доводилось писать о том, что наилучший вариант для так называемой «пророссийской оппозиции» на Украине, — идти на грядущие выборы единым фронтом: это и консолидация электората, и мощный задел на парламентские выборы, и — учитывая данные соцопросов — лишнее препятствие для прохождения господина Порошенко во второй тур грядущих президентских выборов.
Однако упомянутая «пророссийская оппозиция» начала действовать диаметрально противоположным способом: будучи и так фрагментарованной, развалилась окончательно, полностью дезориентировала свой электорат, подставив вообще под сомнение его явку на выборы. Электоральное поле пророссийских симпатий на данный момент — около 30%. Фактическая утрата этих голосов (в числе прочих важных условий) даёт ныне действующей власти шанс удержаться у руля.
Если правительственным политтехнологам удастся повторить аналогичную схему распыления протестного электората, который ориентируется на Юлию Тимошенко (например, выпустив из заключения Надежду Савченко), заявить на выборы ещё парочку аналогов Зеленского, тщательно отмобилизовать свой собственный административный, информационной и силовой ресурс — то возможности Петра Порошенко выйти во второй тур окажутся не таким уж и призрачными. А там видно будет.
Призывы непрошедших во второй тур поддержать того или иного кандидата (из оставшихся двух) обойдутся претендентам чрезвычайно дорого, поскольку исход выборов будут решать проценты, а может, и доли процентов. Возможности «пророссийских» политиков, их информационный и человеческий ресурс, призывы снова заявиться на выборы (в случае поддержки Тимошенко) или игнорировать «нечестные выборы» для уменьшения явки (в случае договорённости с Порошенко) могут оказаться решающими.
Таким образом, вместо единого кандидата от сплоченной и ведущей собственную игру «пророссийской оппозиции» мы имеем битву «пророссийских» политиков за собственное выживание и толкотню их планов на парламентские выборы.
Похоже, Кремль видит будущее иначе. Совершенно однозначно выражена поддержка проекту Медведчука-Рабиновича-Бойко, с выдвижением последнего в качестве единого кандидата в президенты от Юго-Востока. Все остальные воспринимаются в Москве как ненужные общему замыслу вредные помехи, что и явствует из нового санкционного списка. Теперь эта позиция озвучена столь громогласно, что не услышать её невозможно.
Вы хотели поддержки России? Вы её получите лишь в том случае, если вольётесь в единый мощный проект, а не будете распылять силы в погоне за собственными амбициями.
Помилуйте, кричит сторонний наблюдатель, но в проекте Виктора Медведчука участвует один из организаторов Евромайдана Сергей Левочкин? А где же в санкционном списке Игорь Коломойский или Виталий Кличко, на которых клейма ставить негде? И почему под раздачу попали известные противники режима, вроде Вадима Новинского, Евгения Мураева, Александра Вилкула и многих других?
Повторяю: политика — дело не слишком удобоваримое. И Левочкин, и Коломойский владельцы — мощных медиа-ресурсов, без поддержки которых победа альтернативного кандидата (кем бы он ни был) над абсолютно неприемлемым для Москвы Порошенко фактически невозможна. Они ведут свою собственную игру, однако на данный момент являются ситуационными союзниками. Кличко является избранным городским головой Киева — позиция важнейшая для возможных событий в столице и ему предоставляется возможность для манёвра.
Такая же возможность остаётся и для вошедших в список как бы «пророссийских политиков»: или они пребывают в сфере влияния Рината Ахметова (пока ещё поддерживающего Порошенко главного украинского олигарха) или все-таки примыкают к проекту Медведчука. Поскольку Москва далеко, а Ахметов рядом, полагаю, подсанкционные персоны продолжат своё плодотворное сотрудничество с Ринатом Леонидовичем, пока тот сам не решит, в какую сторону ему двигаться (а «куда» — настойчиво подсказывает ему господин Коломойский в своих последних интервью).
К Виктору Медведчуку можно относиться по-разному, но упрямым фактом остаётся то, что именно ему — возможно, на основании его давнего личного знакомства с Владимиром Путиным — доверяет официальная Москва. А почему лидер «пророссийской оппозиции» должен быть только один, я уже рассказал.
Так что никаких сложностей в толковании нового санкционного списка нет. Дело Москвы — предложить, дело не желающих делать общее дело — отказаться. Такие дела.
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Комментарии1
Украина , Политика , Статьи , Игорь Коломойский , Александр Вилкул , Ринат Ахметов , Сергей Левочкин , Виталий Кличко , Виктор Медведчук , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Вадим Новинский , Надежда Савченко , Владимир Путин
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