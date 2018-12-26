Воюющий в Донбассе чеченец рассказал о мотивах своей борьбы против Путина

В вооруженном конфликте в Донецкой и Луганской областях Украины на стороне Киева принимают участие два чеченских батальона. Об этом говорится в материале газеты The Times

С бойцом одного из них — батальона имени Шейха Мансура — удалось пообщаться корреспонденту газеты. 36-летний мужчина, представившийся Мансуром, рассказал о мотивах, побудивших его в 2015 году отправиться на восток Украины.

« [Президент России Владимир] Путин — наш общий враг. Он приносит только зло», — сказал он. Мужчина объяснил, что принял решение поехать в Донбасс, узнав, что на стороне самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик в конфликте принимает участие большое количество этнических чеченцев.

«Мы хотим, чтобы мир знал о том, что это не чеченцы атаковали Украину, а Кремль. [Глава Чечни Рамзан] Кадыров и чеченский народ — это совершенно разные вещи», — добавил Мансур.

Вопрос о боевых возможностях воюющего на стороне Киева батальона чеченцев не имеет никакого значения, отметил он.

«Количество ни о чем не говорит. В Чечне всего один миллион человек, однако мы заставили российскую армию с позором убраться домой», — заявил Мансур, вспомнив события чеченских войн.

Командует батальоном Муслим Чеберлоевский. В материале газеты он описывается как «боевик с седой бородой и с длинным кинжалом за поясом с надписью "Смерть сепаратистам"». Ряд членов батальона рассказали, что занимались оттачиванием своих боевых навыков в лагерях подготовки террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии и Ираке.