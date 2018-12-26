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Воюющий в Донбассе чеченец рассказал о мотивах своей борьбы против Путина 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
В вооруженном конфликте в Донецкой и Луганской областях Украины на стороне Киева принимают участие два чеченских батальона. Об этом говорится в материале газеты The Times.
С бойцом одного из них — батальона имени Шейха Мансура — удалось пообщаться корреспонденту газеты. 36-летний мужчина, представившийся Мансуром, рассказал о мотивах, побудивших его в 2015 году отправиться на восток Украины.
« [Президент России Владимир] Путин — наш общий враг. Он приносит только зло», — сказал он. Мужчина объяснил, что принял решение поехать в Донбасс, узнав, что на стороне самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик в конфликте принимает участие большое количество этнических чеченцев.
«Мы хотим, чтобы мир знал о том, что это не чеченцы атаковали Украину, а Кремль. [Глава Чечни Рамзан] Кадыров и чеченский народ — это совершенно разные вещи», — добавил Мансур.
Вопрос о боевых возможностях воюющего на стороне Киева батальона чеченцев не имеет никакого значения, отметил он.
«Количество ни о чем не говорит. В Чечне всего один миллион человек, однако мы заставили российскую армию с позором убраться домой», — заявил Мансур, вспомнив события чеченских войн.
Командует батальоном Муслим Чеберлоевский. В материале газеты он описывается как «боевик с седой бородой и с длинным кинжалом за поясом с надписью "Смерть сепаратистам"». Ряд членов батальона рассказали, что занимались оттачиванием своих боевых навыков в лагерях подготовки террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии и Ираке.
Второй чеченский батальон, воюющий в Донбассе на стороне Киева, носит имя первого президента самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия Джохара Дудаева. Возглавляет его Адам Осмаев, супруга которого была убита в Киеве в прошлом году, напоминает The Times.
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Украина , Армия , Конфликты , Адам Осмаев , Исламское государство , Газета The Times
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