УПЦ пришел конец

На Украине вступил в силу закон о переименовании УПЦ

Согласно закону, он вступает в силу с момента его публикации.

Ранее Верховная рада приняла документ, который может лишить каноническую УПЦ ее названия. Президент Украины Петр Порошенко уже подписал его. В соответствии с документом, у канонической Украинской православной церкви будет четыре месяца на то, чтобы изменить название и внести соответствующие изменения в устав. В УПЦ заявили, что намерены обратиться в Конституционный суд в связи с принятием документа.

Украинские власти, в том числе Порошенко, не раз заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, однако делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Советник Порошенко Ростислав Павленко ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии.

В Киеве 15 декабря по инициативе Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея прошел "объединительный собор", в котором участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур. На него приехали только два епископа канонической Украинской православной церкви, впоследствии УПЦ запретила их в священнослужении. Итогом мероприятия в Киеве стало избрание главой новой "автокефальной церкви" Епифания Думенко. В Русской православной церкви назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания едва ли выполнимой задачей. При этом власти Украины рассчитывают в начале января получить от Константинопольского патриархата "томос" об автокефалии" новосозданной структуры.