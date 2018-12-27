УПЦ пришел конец

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На Украине вступил в силу закон о переименовании УПЦ 

РИА Новости + ещё 11 1 час назад
Закон о переименовании Украинской православной церкви вступил в силу на Украине, он был опубликован в официальном издании Верховной рады "Голос Украины".
Согласно закону, он вступает в силу с момента его публикации.
Ранее Верховная рада приняла документ, который может лишить каноническую УПЦ ее названия. Президент Украины Петр Порошенко уже подписал его. В соответствии с документом, у канонической Украинской православной церкви будет четыре месяца на то, чтобы изменить название и внести соответствующие изменения в устав. В УПЦ заявили, что намерены обратиться в Конституционный суд в связи с принятием документа.
Порошенко обратился с просьбой к главе УПЦ
Украинские власти, в том числе Порошенко, не раз заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, однако делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Советник Порошенко Ростислав Павленко ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии.
В Киеве 15 декабря по инициативе Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея прошел "объединительный собор", в котором участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур. На него приехали только два епископа канонической Украинской православной церкви, впоследствии УПЦ запретила их в священнослужении. Итогом мероприятия в Киеве стало избрание главой новой "автокефальной церкви" Епифания Думенко. В Русской православной церкви назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания едва ли выполнимой задачей. При этом власти Украины рассчитывают в начале января получить от Константинопольского патриархата "томос" об автокефалии" новосозданной структуры.
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Комментарии222
Украина , Видео , В мире , Общество , Петр Порошенко , РПЦ , Верховная Рада
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