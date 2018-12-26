«Освободительный» поход в Россию. Какие провокации могут придумать в Киеве

Истекает срок военного положения, введенного на Украине после инцидента в Керченском проливе. Задержанные украинские моряки пишут письма из российского СИЗО и просят соотечественников не забывать их. А бывший представитель Киева в НАТО Петр Гаращук объявил, что Азовское море по приглашению Украины может посетить корабль британского флота. РИА Новости разбиралось в том, как развиваются события.

"Третья мировая война"

О британском корабле Гаращук сообщил в эфире российского канала явно в расчете на резонанс.

"Обстановка между нашими странами накалилась до предела. В эту войну — на мой личный взгляд, третью мировую войну — вовлекается уже государство — член НАТО Британия", — нагнетал страсти генерал.

С одной стороны, заход иностранного военного корабля в Азовское море — обычная ситуация. А с другой — совершенно необычная, поскольку Азовское море имеет не совсем "стандартный" правовой статус.

"С практической точки зрения ситуация необычная — трудно себе представить, чтобы в советский период руководителям государств или флотов пришло бы в голову организовывать такой визит в порты Азовского моря. Но сегодня у этого когда-то внутреннего моря СССР прибрежными являются воды двух государств, которые вправе принимать в своих портах иностранные военные корабли", — объясняет заведующий кафедрой международного и морского права Университета морского и речного флота имени адмирала Макарова Александр Скаридов.

"В декабре 2003 года Россия и Украина заключили договор об использовании Азовского моря и Керченского пролива. Договором предусмотрено, что военные корабли третьих государств, то есть не российские или украинские, могут заходить в Азовское море и проходить через Керченский пролив, если они приглашены украинскими или российскими властями и направляются с визитом или деловым заходом в порт одного из названных государств. Такой визит должен быть согласован. Иными словами, если украинская сторона приглашает иностранный военный корабль посетить с визитом, например, порт Бердянск, российская сторона должна такой визит согласовать", — разъясняет тонкости правового статуса Азовского моря Скаридов.

И в этой ситуации сложно найти устраивающие все стороны ответы на вопросы юридического характера, убежден эксперт.

"Сегодня разрешение проблем прохода судов [Керченским] проливом и эксплуатация пространств Азовского моря в большей мере находятся не в правовой, а политико-дипломатической области", — добавляет Скаридов.

Выстрел в ногу

В Договоре об использовании Азовского моря от 2003 года упоминаются положения так называемого Большого договора — соглашения о дружбе между Украиной и Россией, подписанного шестью годами ранее. Его Киев недавно с большим шумом денонсировал. Президент Украины Петр Порошенко , который инициировал расторжение договора, исходил из вполне понятного прагматического расчета. Патриотический электорат внутри страны возмущался шизофренической ситуацией: с одной стороны, Верховная рада называет Россию страной-агрессором, с другой — Украину с "агрессором" связывает договор о дружбе.

Бывший глава украинской разведки Николай Маломуж, правда, считает, что Киев из соображений популизма создал себе правовые проблемы.

"Это позволит России утверждать, что нет ни одного документа, который бы свидетельствовал о том, что Крым — украинский", — пытался он объяснить политикам.

Ведь в договоре говорилось о границах, актуальных на момент его подписания в 1997 году.

Директор украинского Центра балто-черноморских исследований Ирина Верещук заметила, что разрыв Большого договора может поставить под сомнение и позицию Киева в конфликте в Керченском проливе.

"Можно сказать, мы сами себе стреляем в ногу", — сказала она.

Впрочем, Киев объявил, что продолжит отправлять свои корабли в Азовское море.

"Мы не откажемся от нашего права проходить через Керченский пролив", — высказался министр обороны Украины Степан Полторак.

Войны нет, есть военнопленные и военное положение

Тем временем еще один украинский моряк, задержанный российскими пограничниками, по совету адвоката объявил себя военнопленным. Ранее такие же заявление делали и другие члены экипажей судов Военно-морских сил Украины. Хотя для российских властей они обычные подследственные.

Один из "пленных" — Андрей Эйдер — написал "на волю" письмо, которое немедленно растиражировали украинские СМИ. В послании моряк трижды попросил не забывать их — членов команд кораблей, задержанных в Керченском проливе.

Основания для тревоги у Эйдера есть — с момента инцидента на море прошел почти месяц. Скоро истекает срок военного положения, введенного в десяти областях Украины. Предлогом для установления особого правового режима послужили обвинения России в "агрессии" против кораблей Военно-морских сил Украины. Критики президента Украины Петра Порошенко упрекнули его в том, что он вводит военное положение сугубо в корыстных целях — чтобы сорвать выборы весной 2019-го. Рейтинги действующего главы государства не позволяют ему пока надеяться на легкое переизбрание, поэтому, по мысли политических оппонентов, Порошенко решил сдвинуть дату голосования. Военное положение позволяет это сделать на законных основаниях.

Некоторое время население страны тревожилось из-за особого режима, люди на всякий случай запасались продуктами. Резервисты и призывники традиционно попытались "откосить". Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян появился на публике в камуфляже, за что получил замечание от Минобороны , и немедленно переоделся в гражданское. А украинские пограничники не пропустили в страну около полутора тысяч граждан России. В остальном жизнь шла своим чередом.

Киевский адвокат Татьяна Монтян высказала мнение, что слова "военное положение" надо брать в кавычки:

"Едва ли не единственным следствием выходки арбитра нации (президента Украины Петра Порошенко. — Прим. ред.) стало то, что Рада фактически официально признала Крым русской территорией, поскольку отказалась вводить на полуострове военное положение, ограничившись внутренними водами Азовско-Керченской акватории".

Монтян напомнила об особенностях правового статуса:

"Что такое эти внутренние воды, вряд ли кто-то знает, поскольку в Азовском море условная украинская граница не демаркирована".

Провокация внутри страны

Словно подтверждая слова адвоката, что военное положение — это не всерьез, Верховная рада ушла на рождественские каникулы. Хотя закон обязывает депутатов продолжать работу в условиях особого статуса в стране.

Будет ли история иметь продолжение, зависит только от Порошенко, считает директор Центра евразийской интеграции, экс-спикер МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики, политолог Константин Долгов

"Киев уже заявил, что продолжит отправлять суда через Керченский пролив без согласования с Российской Федерацией. А некоторые депутаты Рады, вроде Алексея Гончаренко, выразили готовность совершить "освободительный" морской поход к российским берегам. Кончится это понятно чем — никто не рассчитывает, что российские пограничники расступятся и пропустят нарушителей. Следующую экспедицию, если она попытается прорваться в Азовское море, не соблюдая законы, ждет такая же незавидная судьба. Порошенко это понимает", — убежден Долгов.

По мнению политолога, украинский президент может рассмотреть и другие варианты провокаций.

"Прямая атака на республики Донбасса, какие-то инциденты на границе с Крымом или — тем более — на границе, скажем, с Белгородской областью, вызовут немедленный и жесткий ответ. Порошенко отдает себе в этом отчет", — считает Долгов.

Он уверен, что украинскому лидеру надо медийно отработать внутри страны историю с военной угрозой.