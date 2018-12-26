«Нужен только повод»: о том, почему Запад не против повторения дела Скрипалей в Донбассе

Появилась информация, что на подконтрольную украинским военным часть Донецкой области прибыл состав с отравляющими ядами, т.е. с химическим оружием, с целью совершения очередной военной провокации.

В Донбассе возможна химическая провокация

Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, который заметил, что эти данные подтверждаются разведкой народной республики. Примечательно, что яд содержится в бочках синего цвета, которых прибыло очень большое количество, а разгружающие состав военнослужащие ВСУ одеты в защитные костюмы.

На самом деле, разговоры о самой возможности подобной провокации со стороны Украины идут давно, поскольку химическая тема доказала свою эффективность, как в контексте сирийского гражданского конфликта, так и в рамках дела Скрипалей.

Кроме того, не нужно забывать про то, что англосаксы провели очень серьезную работу по адаптации ОЗХО под свои геополитические цели. Напомним, что Организация по запрещению химического оружия благодаря усилиям британской стороны изменила свой устав и теперь может «выносить обвинительные вердикты» в обход Совбеза ООН , что как раз и необходимо именно под такие случаи.

Еще нужно отметить, что глава информационного центра «Кассад» Борис Рожин вчера заметил, что вариант провокации с химическим оружием в Донбассе сейчас активно прорабатывается в Киеве при прямой поддержке со стороны американских аналитиков.

Украинская власть может пойти на любую провокацию

Все это подтверждает тот факт, что украинская сторона для того, чтобы сорвать собственные президентские выборы, готова пойти на любые провокации в Донбассе, включая и те, которые носят откровенно бесчеловечный характер.

В настоящий момент Киев в лице президента Украины Петра Порошенко находится в безвыходной ситуации, поэтому для того, чтобы сохранить свою власть, текущей украинской администрации необходимо идти на новые провокации. На сегодня всем на Украине ясно, что рейтинга доверия к Порошенко не хватит даже для выхода президента во второй тур мартовского голосования.

По этой причине в Киеве сейчас ищут повод для продления введенного до 28 декабря военного положения и отмены президентских выборов, которые в данной стране назначены на март. При этом, учитывая очевидность этих намерений украинского руководства, Порошенко и компании нужно будет совершить какую-то беспрецедентную провокацию, которая реально сможет закрыть этот сложный вопрос.

И провокация с химическим оружием, которая по всем стандартам международного права будет являться безусловным преступлением против человечности, тем более, в случае применения его против мирного населения, является здесь оптимальным вариантом для Киева.

Порошенко не может победить на президентских выборах

Другой вопрос, что такой инцидент вряд ли останется безнаказанным, поэтому есть надежда, что Киев не пойдет на такие бесчеловечные меры — более того, учитывая практику принятия решений на Украине, это все должно быть согласовано с США.

Впрочем, в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» политолог и публицист Армен Гаспарян пришел к выводу, что подобный вариант развития событий действительно возможен, учитывая то обстоятельство, что у украинского политического режима просто нет других альтернатив.

Например, украинский политолог Михаил Погребинский считает, что Порошенко не сможет выйти даже во второй тур на президентских выборах по той причине, что у накрутки голосов с помощью административного ресурса есть свои пределы. В результате, его текущий рейтинг в 10 процентов можно будет таким путем увеличить только в 1,5 раза, чего совершенно точно не хватит для «победы» на выборах.

«Соответственно, вне всякого сомнения, вариант с химическим оружием действительно возможен для Украины, поскольку, как показала ситуация в Сирии, подобные методы обставляются Западом «на раз-два», — констатирует Гаспарян.

Очевидность таких провокаций никого не смущает

Достаточно вспомнить, что откровенные постановки, организованные в Сирии группой «Белые каски», стали поводом для нанесения ракетных ударов со стороны ВМС США. При этом, такие провокации повторялись дважды, несмотря на то, что во второй раз мало у кого были сомнения, что это обычная провокация. Так что, это безотказный вариант.

«После такой провокации в Донбассе западным спонсорам Украины останется собрать Совбез ООН, ввести против нас новые санкции и поддержать «несчастых украинцев». Данная методология всех устраивает», — заключает Гаспарян.

По словам эксперта, это идеальный вариант для Порошенко. К тому же украинские власти этим не ограничатся и почти наверняка начнут новый этап военных действий в Донбассе, что в свою очередь станет еще одним козырем Запада в его политическом давлении в отношении России.

«Что касается Запада, то не нужно рассчитывать на какую-то честность и разумность их политических элит. Опыт показывает, что для проведения антироссийской политики западным государствам нужен только повод. Здесь можно привести одиозное дело Скрипалей, где существует масса объективных странностей и нестыковок, и нет никаких доказательств причастности нашей страны», — резюмирует Гаспарян.

Таким образом, подобный вариант действительно может быть реализован, ведь Западу и украинскому режиму президента Порошенко безразличны жизни жителей Донбасса и военнослужащих украинской армии.

В этом плане к украинцам у Запада такое же отношение, как к сирийцам, поскольку они воспринимаются в качестве расходного материала для политического давления в отношении России.