Украина ввела еще одни санкции против России

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Украина ввела дополнительные санкции против России 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел дополнительные санкции в отношении России, сообщает RT.
«По результатам обсуждения вопроса «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» решено поддержать введение санкций», — говорится в заявлении пресс-службы СНБО.
Согласно заявлению СНБО, санкции коснутся российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, а также работников силовых структур, которые «активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины».
Также ограничительные меры затронут лиц, участвовавших в организации выборов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, и судей, участвующих в процессе над украинскими военными моряками, задержанными в Керченском проливе 25 ноября.
Ранее правительство России расширило список санкций в отношении украинских граждан и компаний, которые, по словам главы Минфина Антона Силуанова, придерживаются «антироссийской риторики».
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Украина , Видео , В мире , Конфликты , Политика , Правительство РФ
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