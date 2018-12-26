Украина ввела еще одни санкции против России

Украина ввела дополнительные санкции против России

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел дополнительные санкции в отношении России , сообщает RT.

«По результатам обсуждения вопроса «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» решено поддержать введение санкций», — говорится в заявлении пресс-службы СНБО.

Согласно заявлению СНБО, санкции коснутся российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, а также работников силовых структур, которые «активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины».

Также ограничительные меры затронут лиц, участвовавших в организации выборов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, и судей, участвующих в процессе над украинскими военными моряками, задержанными в Керченском проливе 25 ноября.