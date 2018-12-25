Насколько нужна Украина России в вопросах поставок газа в Европу?

Министр энергетики РФ Александр Новак считает, что Москва в состоянии обеспечить поставку газа в Европу даже, если не получится достигнуть соглашений с Киевом по транзиту «голубого топлива». Но так ли это? Насколько нужна Украина России в вопросах поставок газа и сможем ли мы действительно обойтись без её посредничества? В этих вопросах разбирался News.ru.

«Мы гарантируем поставку российского газа по долгосрочным контрактам при любых обстоятельствах», — заявил Новак в интервью «Коммерсанту».

По его словам, Москва сможет обеспечить необходимым объёмом всех европейских потребителей. Россия не раз заявляла, что готова осуществлять дальнейший транзит «голубого топлива» и после декабря 2019 года, когда истекает срок действия прежних контрактов с Киевом. Основное условие — чтобы вариант с Украиной был конкурентен по отношению к остальным маршрутам поставок газа.

Без Украины — никуда

Между тем экономический аналитик Михаил Крутихин считает, что без Украины Россия не может гарантировать европейским партнёрам бесперебойные поставки.

«Во-первых, потому что на юг не ведут никакие новые газопроводы, они будут попросту не готовы к этому моменту. А по двум «Северным потокам», если второй вступит в строй, этого будет недостаточно для того, чтобы гарантировать гибкость поставок», — заявил Крутихин.

Он пояснил, что объём поставок меняется еженедельно и ежедневно, по месяцам, сезонам показатели прыгают. Поэтому только украинская сеть с её подземными хранилищами газа может гарантировать именно бесперебойную поставку.

«Поэтому слова министра надо расценивать как некоторое лукавство или преувеличение, а если не будет заключён договор с Киевом о транзите, то, я думаю, придётся какими-то временными, возможно, месячными соглашениями на транзит российского газа ограничиваться. Потому что другого пути, например, в Италию, без Украины нет», — пояснил эксперт.

По его словам, к моменту заключения нового контракта украинцы должны сформировать независимую компанию-оператора ГТС, с которой и придётся разговаривать. Решение принято, но компания не сформирована, дело идёт медленно и есть опасения, что она будет не готова вовремя, чтобы провести переговоры с «Газпромом» и заключить транзитные соглашения, говорит Крутихин. И вот тогда нужно будет заключать временные соглашения для прокачки определённых объёмов газа.

Бизнес есть бизнес — ничего личного

Политолог Алексей Мухин склонен считать, что теоретически с Киевом договориться можно, ведь Украина заинтересована в получении средств за транзит газа, плюс заинтересована в том, чтобы этот газ отбирать. А строительство новых веток газопроводов — к этому стремились европейские политические и бизнес-элиты.

«Я напомню, что акты воровства Киевом газа — это по-прежнему реалии наших дней. Но Европа совершенно чётко понимает, что в этом случае газ ей просто не достанется, поэтому не желая иметь дело с вороватым киевским режимом и с учётом обеспечения газом в зимний период, европейские элиты, говоря, что они за сохранение транзита газа через Украину, помогли РФ выстроить альтернативные пути транспортировки», — сказал Мухин.

Но пока таких перспектив нет. Однако 31 марта на Украине пройдут президентские выборы, а контракт на транзит российского газа заканчивается в декабре 2019 года.

«Эти 3−4 месяца — лапу сосать или газ получать? Европа предпочитает газ», — подчеркнул собеседник.

Воровство газа продолжится

Со своей стороны экономист Михаил Делягин считает, что на Украине после выборов как таковых новых властей не будет. Даже если Петру Порошенко не удастся дестабилизировать ситуацию и остаться в президентском кресле, к власти придёт Юлия Тимошенко . Несмотря на Харьковские соглашения, за которые она сидела, Тимошенко значительно теснее контактирует с американцами и более агрессивно относится к РФ, чем Порошенко.

«Порошенко не призывал применить против России и русских атомное оружие, а Тимошенко призывала и вполне серьёзно. Надеяться на внезапную вменяемость украинских властей я бы не стал», — сказал Делягин.

Кроме того, по его мнению, проблема с Украиной носит не только политический, но и, прежде всего, технологический характер.

«Дело в том, что занятые воровством украинские власти никогда за всё время независимости не занимались ремонтом ГТС. Это сооружение, масштабы которого превышают то, что может себе вообразить нормальный украинский хуторянин. Поэтому они не ремонтировали, и из четырёх веток газопровода, который идёт через Украину, две точно находятся в состоянии, которое исключает возможность использования после 2019 года», — пояснил собеседник News.ru.

Поэтому прокачивать газ можно, но вопрос простой — где он взорвётся. Состояние остальных двух веток, сказал Делягин, находится в непонятном состоянии, так как их не только не ремонтировали, но и не обследовали. Но, учитывая масштабы воровства на всём текущем, там тоже состояние достаточно плачевное.

Что же касается возможности РФ обеспечить потребности Европы, то вопрос в масштабах запросов.

«В ходе непрерывной истошной истерики по поводу того, что необходимо выкинуть российский газ из Европы и в ходе этого «выкидывания», доля «Газпрома» в Европе выросла с 27% до 35%. Всё зависит от того, как считать — включая Турцию, не включая Турцию. Транспортировку в Восточную Европу можно по-разному считать, но доля выросла довольно существенно», — констатирует Делягин.

Если исходить из того, что наша доля и дальше будет расти, скажем, чтобы обеспечить 40% растущих потребностей в газе Европы, а потребность европейских потребителей в газе растёт, то мы не обойдёмся существующими мощностями, поэтому придётся использовать Украину. В Германии, например, закрываются АЭС, немцы переходят частично на уголь и частично на газ.

Однако если наша доля не будет расти относительно сегодняшнего уровня, то мы вполне сможем обойтись теми мощностями, которые остались от СССР и были увеличены уже в российское время.

«В этом отношении, если брать не динамику, а статику, то Александр Новак прав. При этом понятно, что увеличить нашу долю до 40% нам не позволит Европарламент и США. Так что у нас всё хорошо, я не совсем понимаю, почему РФ делает какие-то безумные заявления, что мы будем прокачивать газ через Украину по завершению соглашения», — сказал Делягин.

Возможно, считает он, на Украине хотят, чтобы у них были ЧС из-за критического состояния их ГТС. С другой стороны, вероятно, что это игра в поддавки и непонимание смысла суверенитета РФ, потому что если мы отдали под западный контроль империю Дерипаски, то почему бы не капитулировать в вопросе о газе.