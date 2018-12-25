В Киеве испугались утраты документов об «украинском Крыме»

Разрыв Киевом Договора о дружбе с Россией сделает украинские позиции в притязании на Крым еще более слабыми, спрогнозировал экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. Ранее по результатам опроса выяснилось: большинство украинцев — 93% — считает, что разрыв договора о дружбе с Россией не пойдет на пользу Украине.

Нынешняя украинская власть утратила последний инструмент, с помощью которого имела возможность притязаний на Крым — Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Он напомнил, что данное соглашение было подготовлено Киевом в девяностые годы и именно в этом документе было обозначено определение украинских границ — в том числе, и принадлежность Крыма, передает ФАН.

«Именно тогда и мы, и Россия, признали, что Крым является частью Украины. А если мы разрываем эту сделку, Россия очень активно и эффективно будет манипулировать тем, что договор не действует, поэтому определение границ, которое было закреплено этим соглашением, отныне не имеет юридического статуса», — сказал бывший силовик.

Закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией» был подписан украинским лидером Петром Порошенко в понедельник 10 декабря.

«Непродление договора с Россией следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу. Другие составляющие этой стратегии: это безвиз, Соглашение об ассоциации с ЕС, Томос о создании автокефальной независимой украинской церкви, выход из СНГ, закрепленные в Конституции курса на вступление в НАТО и Евросоюз», — сказал президент Украины.

Он отметил, что этот договор не был расторгнут ранее ради того, чтобы использовать его положения в качестве базы для исков в международные суды и другие международные инстанции к России, передает НСН.

На следующий день украинский телеканал NewsOne провел опрос, по результатам которого выяснилось:

большинство украинцев — 93% — считает, что разрыв договора о дружбе с Россией сыграет на пользу российским властям.

В прямом эфире был задан вопрос: какая сторона получит большую выгоду от прекращения договора о дружбе между Россией и Украиной. В опросе приняли участие более 10 тыс. человек, позвонивших в студию и ответивших на вопрос. Лишь 7% опрошенных выразили убеждение, что разрыв договора поможет Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков со своей стороны сообщил, что это решение вызывает сожаление Кремля.

«Очевидно одно — вряд ли этот шаг можно расценивать как шаг, который в интересах украинцев — тех самых украинцев, с которыми нас связывают узы родственных и братских отношений, несмотря ни на что», — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что разрыв договора является проявлением неуважения к украинским гражданам.

Закон о прекращении дружбы с Россией является провокационным шагом Киева и разрушает экономическое и гражданское единство двух государств, рассказывал заместитель председателя комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий

«Он нанесет вред гражданам Украины и России, которые имеют родственные связи в одной и другой стране. А таких у нас очень много. Порошенко разрушил все и в очередной раз показывает Западу, что выполняет все установки», — сказал парламентарий.

Также сообщалось, что Украина в одностороннем порядке расторгнет около 40 договоров с Россией. Об этом сообщал глава МИД Украины Павел Климкин. По его слова, Киев уже «убил» 48 двухсторонних соглашений с Москвой и постоянно пересматривает всю договорно-правовую базу с Россией.

Дипломат также заявил, что выступает за прекращение дипломатических отношений с Россией, установленных в 1992 году.

«Я считаю, лично и эмоционально, что нам дипломатические отношения с Российской Федераций не нужны», — сказал он, отметив при этом, что в настоящее время в России находятся почти 3,5 млн украинцев.

В свою очередь, член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов заявил, что Украина «теряет свое будущее» из-за разрыва Договора о дружбе с Россией с 1 апреля будущего года.

Сенатор констатировал, что данное решение приведет к дальнейшей «деградации» отношений между странами.

«После денонсации договора исчезает последний правовой регулятор наших двусторонних отношений», — заметил парламентарий.

Политик добавил, что аннулирование договора негативно скажется на межгосударственных «правовых режимах». При этом, подчеркнул Морозов, для России последствия разрыва этого документа «ничтожны».