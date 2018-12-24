Rebelión (Испания): Украина в безвыходном положении

Rebelión (Испания) . Порошенко делает все возможное, чтобы угодить западным странам, особенно Соединенным Штатам , что ярко продемонстрировала недавняя и закончившаяся провалом операция против России в Керченском проливе. При этом неолиберальная политика Порошенко способствует улучшению положения состоятельных классов за счет обнищания большинства населения Украины , пишет обозреватель

Украинское правительство Петра Порошенко, которому приходится бороться с тяжелейшим политико-экономическим кризисом в стране, делает все вообразимое, чтобы угодить западным странам, особенно Соединенным Штатам, что ярко продемонстрировала ее недавняя и закончившаяся провалом операция против России в Керченском проливе.

Поставив своей целью угодить Западу, который вводит санкции, пытаясь изолировать Россию, и одновременно увеличить свой электорат в преддверии президентских выборов, которые должны состояться в марте 2019 года, Порошенко дал добро на то, чтобы 25 ноября три военных судна нарушили государственную российскую границу.

Корабли вошли во временно закрытую зону Черного моря и направились к Керченскому проливу, который соединяет Азовское и Черное моря и отделяет полуостров Крым от России.

Украинские суда были арестованы, а Москва расценила вторжение как провокацию и обвинила Киев в нарушении норм международного права.

Однако обратимся к анализу основных экономических проблем, с которыми приходится сталкиваться украинскому правительству и для решения которых оно обратилось с просьбой о финансовой поддержке к Международному валютному фонду (МВФ) и Европейскому союзу

Развитые западные страны представляли Украину после ее отделения от бывшего Советского Союза как историю успеха, которой угрожает Россия. Эта легенда со временем обнаружила свою несостоятельность.

В настоящее время украинская экономика находится в глубоком кризисе, население не в состоянии выплатить долги за коммунальные услуги, высокие тарифы увеличивают напряжение в обществе, а внешний долг, который нечем покрывать, ставит страну на грань банкротства.

МВФ принял программу на четыре года по оказанию финансовой помощи Украине на сумму 17,5 миллиардов долларов, выплатив из нее в марте 2015 года 5 миллиардов, а в августе того же года еще 1,7 миллиарда.

В сентябре 2016 года МВФ перечислил еще миллиард долларов и такую же сумму в конце 2017 года, но после этого выполнение программы было приостановлено до тех пор, пока Киев не выполнит строгие условия этой международной финансовой организации.

Сейчас Украина надеется получить два транша от МВФ фонда и один от Евросоюза на сумму 2 миллиарда долларов и миллиард евро соответственно, хотя финансовые организации еще не приняли решение. Между тем, украинская экономика находится в полном застое.

Среди условий, поставленных Киеву МВФ и Евросоюзом, учреждение антикоррупционного суда и повышение тарифов на газ для населения и компаний, что может повлечь за собой серьезные беспорядки и привести к еще большему недоверию к правительству всего за несколько месяцев до президентских выборов.

Специалисты утверждают, что государственный бюджет, равно как и пенсионный фонд, давно обанкротились, и Украине будет сложно соблюсти сроки погашения долговых платежей, что повлечет за собой резкое падение курса гривны и, в свою очередь, приведет к общественным волнениям.

Еще одна плохая новость для Киева, что в конце 2019 года завершится строительство газопровода «Северный поток —2», открытие которого предполагает потерю для государственного бюджета Украины в размере 3 миллиардов долларов ежегодно, вследствие того, что российский газ не будет больше проходить по украинской территории по пути в Европу, лишив тем самым Киев аппетитных пошлин. А кроме того, Украина использует для собственных нужд часть проходящего газа, что делает ее потери еще более чувствительными.

Ввиду воинственной позиции правительства Порошенко, который в 2015 году пригрозил взорвать газопровод, Москва приняла решение о строительстве «Северного потока — 2», которой соединит Россию с Германией через Балтийское море, а затем разветвится по странам Евросоюза.

Между тем, украинский энергетический кризис усилится, особенно зимой, когда отопление жизненно необходимо.

Украинское население страдает от кризиса и коррупции вот уже пять лет, с тех пор как Порошенко пришел к власти в результате массовой акции протеста правых сил на Майдане, поддержанной западными странами.

До этих событий и находясь в составе распавшегося в 1991 году СССР, Украина демонстрировала уровень развития экономики, сравнимый с уровнем развитых стран, и проводила социальную политику, которая распространялась на всех ее граждан.

С 2014 года и по сегодняшний день уровень жизни населения стремительно падает. Если в 2013 году ВВП составлял 183,3 миллиарда долларов, то в 2017 он снизился до 112,2 миллиардов. В 2012 году объем экспорта достиг 69 миллиардов долларов, а в 2017 году упал до 43 миллиардов.

ВВП на душу населения упал с 4 030 до 2 640 долларов; средняя заработная плата сократилась более, чем на 20%; пенсии снизились на 64%; цена на газ выросла в 11 раз, на отопление — в 5,5, на электричество — в 4 раза.

Непосредственный результат этого — более половины населения находится за чертой бедность. Если в 2014 году эту группу составляли 4,2 миллиона человек, то в 2017 году их число достигло 25 миллионов.

Говоря проще, неолиберальная политика, проводимая миллионером Порошенко, способствовала улучшению положения состоятельных классов за счет обнищания большинства населения.