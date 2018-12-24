Украина готовится к обострению

Игорь Валерьевич Коломойский не прячется от СМИ, но и не слишком часто балует журналистов эксклюзивными интервью. Он справедливо считается одним из наиболее эффективных украинских олигархов, причём эффективных как в бизнесе, так и в политике

Я бы даже сказал, что он самый эффективный, но необходимо понимать, что его эффективность ограничена пределами Украины . Только на Украине правящий класс и его обслуга неспособны просчитывать ситуацию даже на пару шагов вперёд. Информация же о том, что события могут развиваться по нескольким несовпадающим вариантам, причём заранее предсказать, какой именно вариант будет реализован, невозможно (в силу слишком большого количества как объективных, так и субъективных факторов), для них и вовсе сродни откровению.

Эффективность Коломойского строится на упреждающей информационной атаке. Игорь Валерьевич — единственный из украинских олигархов, способный самостоятельно просчитать хотя бы один вариант развития событий (наиболее для него приемлемый). Соответственно, и упреждающая информационная атака Коломойского направлена на то, чтобы загнать оппонентов в рамки выгодного Игорю Валерьевичу развития событий. На Украине это работает, так как оппоненты в принципе ничего неспособны противопоставить стройным информационным схемам Коломойского. За пределами Украины метод не работает, поскольку элиты других государств (не только России или США , но даже Литвы или Румынии ) способны просчитать больше вариантов, чем Коломойский, и на более далёкую перспективу.

Судя по всему, Коломойский это понимает, поскольку, активно комментируя украинскую политику, он воздерживается от комментариев глобальных процессов. Именно поэтому его интервью всегда ценны как способ определения доминирующей тенденции в украинской политике. Сам факт их появления уже свидетельствует о намечающемся кризисе. Но за последние пару недель Коломойский дал сразу два пространных интервью, Ксении Василенко (она же Соня Кошкина) и Дмитрию Гордону

Следует иметь в виду, что эти два журналиста специализируются на близких, но всё же разных социальных группах. Кошкина по мере деинтеллектуализации украинской элиты, которая прекращала понимать ставшие для неё слишком сложными схемы и аллюзии Юлии Мостовой и команды журналистов «Зеркала недели», вышла на первый план как толкователь событий для верхнего слоя элиты: олигархов, депутатов, высшей бюрократии. Удобнее Мостовой ещё и тем, что девушка она амбициозная, но простая, как шпала. Можно быть абсолютно уверенным, что она ретранслирует именно то, что услышала.

Гордон — кумир домохозяек «с двумя высшими образованиями», оставшихся невостребованными «спасителей нации» в различных сферах (политике, экономике, финансах), представителей местечковой богемы, мнящих себя «культурной элитой нации». В общем, его аудитория — тот самый исчезающий в результате Майдана средний класс, который поставлял на Майдан бесплатное мясо мятежа в виде «людей со светлыми лицами» и зачаточными знаниями английского языка, мнящих себя «солью земли».

Таким образом, дав интервью двум этим журналистам, Коломойский накрыл всю целевую аудиторию. Его услышали и люди, принимающие решения, и лидеры общественного мнения, это мнение формирующие. Поскольку же, как уже было сказано, украинская элита и её обслуга не в состоянии формулировать собственное мнение самостоятельно, а Запад прекратил целенаправленную информационную работу (после установления на Украине прозападной диктатуры затраты на такую деятельность потеряли смысл, ибо зачем в чём-то убеждать людей, которые от тебя и так никуда не денутся) мнение Коломойского теперь будет мнением большей части украинской элиты и политически активного класса.

Мнение это проще всего прослеживается по интервью, данному Гордону. С учётом специфики аудитории в этом интервью Коломойский был более груб и прямолинеен. Его основные тезисы легко вычленяются из массива интервью.

Во-первых, он прямо назвал действия Порошенко в Керченском проливе бессмысленной провокацией, направленной на создание условий для введения военного положения и отмены выборов. Мы об этом говорим уже месяц, так что не можем не согласиться с Игорем Валерьевичем.

Во-вторых, он отметил, что в случае отмены выборов и включения силового варианта сохранения Порошенко у власти произойдёт делегитимация всей украинской политической системы, то есть усилия 2014 года пойдут насмарку. Об этом мы тоже говорим уже с полгода, если не больше. Запад не желает ставить под сомнение законность украинских выборов. У него нет необходимых для повторной легитимации украинской власти (после очередного попрания Конституции) ресурсов. Западу всё равно, кто победит (Тимошенко, Порошенко, кто-то третий). Ему важно, чтобы выборы прошли по возможности честно или хотя бы по закону.

В-третьих, Коломойский рассыпался в комплиментах Ахметову, сообщив, что последний контролирует 30% ВВП и 50% валютной выручки страны. Кроме того, Игорь Валерьевич сообщил, что Ринат Леонидович умеет договориться с любой властью, но в то же время напомнил, что в 2005 и в 2014 годах (после первого и второго Майданов) Ахметов переживал не лучшие времена.

Игорь Валерьевич независимо от того, какие вопросы ему задают, всегда говорит только то, что хочет сказать, а заявления его многослойны и несут соответствующие сигналы как конкретным лицам, так и целым социальным группам. Посмотрим, что и кому сказал Коломойский своим интервью.

Он послал отчётливый сигнал государственной бюрократии, силовикам, руководителям медиа и ведущим журналистам. Сигнал заключается в том, что силовое удержание власти Порошенко не будет признано Западом. Но, что важнее, Запад будет всю систему рассматривать как утратившую легитимность. То есть «истинные европейцы», которые действительно пользуются безвизом, чтобы выпить кофе с круассаном на Елисейских полях, отдохнуть в Ницце, а заодно решить свои деловые и имущественные проблемы, могут оказаться невъездными в ЕС и США из-за властолюбия и жадности Порошенко.

Это сильный удар. Сотни и даже тысячи человек, от которых зависит прохождение президентских команд, уже задумались, стоит ли связывать свою судьбу с проигравшим кондитером.

Далее Коломойский послал отчётливый сигнал Ахметову — главной финансово-экономической опоре Порошенко, а кроме того, человеку, который в один момент способен оставить Петра Алексеевича без большей части медиаподдержки и без поддержки в Раде. Ахметову открытым текстом сказано, что новая власть (пока ещё властью не ставшая) готова с ним договориться. Отсылка же к событиям 2005 и 2014 годов даёт ему понять, что потом, после смены власти, договориться будет труднее, а заплатить придётся больше. Ахметову предлагают не искушать судьбу и заранее перейти на правильную сторону.

Ситуация с катерами также упомянута не просто так. Коломойский демонстрирует украинскому олигархату, что Порошенко пошёл вразнос, что он не контролирует развитие своих собственных провокаций, что он готов поставить страну на грань военного разгрома ради решения своих проблем. В общем, все должны понять, что либо они объединятся и уберут неадекватного верховного главнокомандующего, либо Порошенко своими действиями может уничтожить их зону кормления.

Характерно, что Коломойский говорит правду. Конечно, он представляет аудитории только один вариант развития событий. Например, он в принципе обходит стороной тот факт, что если Порошенко сможет силой сохранить власть и подавить своих оппонентов, то Западу всё равно придётся иметь с ним дело. США и ЕС слишком глубоко увязли в украинском кризисе, чтобы просто бросить ими же созданный режим только из-за того, что Порошенко перешёл к отрытой диктатуре и ради сохранения власти подавляет теперь не только антимайданную, но и майданную оппозицию. Неудовольствие они выразят, какие-то ограничения наложат, но контакты сохранят и, главное, свергать Порошенко не станут.

Тем не менее, то о чём говорит Коломойский, в отличие от возможностей Порошенко, лежит на поверхности. Кроме того, понятно, что, если Порошенко силовым путём сохранит власть, что-то потеряют все, даже его соратники. Уход же его в результате проигрыша легитимных выборов создаёт постпорошенковской власти хоть маленькое и ненадолго, но пространство для манёвра. Коломойский моделирует ситуацию, в которой сохранение Порошенко у власти будет восприниматься как проигрыш даже его ближайшими соратниками.

Удар нанесён выверенно, очень точно и вовремя. Порошенко слишком затянул с переходом к силовой фазе. Последний день действия военного положения — 26 декабря. 31 декабря должна стартовать официальная избирательная кампания. С этого момента все украинские элиты будут ангажированы в процесс выборов и ориентироваться будут на одного-двух фаворитов этого процесса, среди которых Порошенко нет. Реализовать силовой сценарий после 31 декабря значительно сложнее, чем до 31-го. Но на самом деле у Порошенко ещё меньше времени. Военное положение легче продлить, чем отменить, а потом пытаться ввести заново. Более того, отмена военного положения будет воспринята политической элитой как свидетельство поражения Порошенко. Если же элита не верит в способность президента сохранить власть, то его команды не проходят, реализация его планов саботируется и он проигрывает, будучи предан своими же сотрудниками.

Порошенко после провокации в Керченском проливе, атаки на УПЦ МП на днях ещё и подписал закон, дающий чуть более чем тысяче доживших до сих пор бандеровцев (членов запрещённой в России ОУН/УПА) права и льготы участников боевых действий. Пётр Алексеевич продолжает линию на сближение с наиболее радикальными националистами (программу которых он реализовал почти полностью). Но радикалов слишком мало, чтобы выиграть выборы. Они нужны только для силового варианта.

В этих условиях для оппонентов Порошенко очень важно протянуть неполные три дня, которые остались до конца действия военного положения. Если Порошенко не сумеет реализовать силовой вариант до 26 декабря, то дальше будет сложнее. Сигналы, посылаемые Колмойским, должны посеять сомнение в умах и душах потенциальных исполнителей порошенковских приказов, создать условия для их саботирования, для перехода высшей бюрократии и силовиков на сторону оппозиции, в случае если Порошенко попробует отменить выборы.

Кнут и пряник показаны в решительный момент, в момент принятия судьбоносных (по местечковым меркам) решений. Конечно, Порошенко может попытаться реализовать силовой сценарий и в январе, и в феврале, и в марте. Но с каждым днём, приближающим выборы, ресурсов у него становится всё меньше. Время работает против Порошенко, и Коломойский пытается выиграть время для оппозиции.