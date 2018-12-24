Пустыня от «шпрехен-фюреров». Говорить по-русски на Украине станет преступлением

Комитет Верховной Рады по вопросам культуры и духовности рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», ограничивающий употребление всех прочих языков. Таким образом сделан еще один шаг в сторону ксенофобии и национального обособления Украины

Председатель комитета Николай Княжицкий, комментируя это решение, не мог не прибегнуть к манипуляциям терминами, приравнивая защиту русского языка к «русификации», то есть навязыванию русского языка.

«Сегодня наш комитет Верховной Рады по вопросам культуры и духовности рассмотрел во втором чтении проект закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного и рекомендовал принять его в целом. Интересно, что ни один из защитников русского языка, а на самом деле русификации, не пришел на заседание», — заявил Княжицкий.

Не меньше манипуляций с терминами содержит и сам законопроект. В нем, в частности, говорится, что «попытки введения многоязычия являются действиями, провоцирующими языковой раскол страны, межэтническое противостояние и вражду и направленными на насильственное изменение или свержение конституционного строя».

Давайте остановимся на этом моменте, «включив» элементарную логику: многоязычие, по мнению авторов, провоцирует межэтническое противостояние и якобы способствует свержению конституционного строя. Обычно все-таки происходит наоборот — попытки лишить какую-либо этническую группу права использовать свой язык ведут к противостоянию и возможному свержению строя. По логике авторов законопроекта, швейцарское, бельгийское или канадское общество должно быть чрезвычайно расколотым, а правительства этих стран должны вот-вот рухнуть из-за того, что там несколько государственных языков.

Как говорит известная украинская националистка Ирина Фарион, сам законопроект буквально слизан с некоторыми поправками с аналогичного законопроекта ультраправой партии «Свобода» под номером 5679. По словам Княжицкого, к разработке проекта также приложил руку спикер украинского парламента Андрей Парубий , а в ходе его разработки проходили консультации с такой известной «филологической» организацией, как НАТО

Верховная Рада уже приняла этот закон в первом чтении 4 октября, теперь же ей передают его для голосования во втором чтении.

Авторы законопроекта предлагают ввести административную ответственность за нарушение законодательства в сфере применения государственного языка. Изначально предусмотрена была также уголовная ответственность «за публичное унижение и пренебрежение к государственному языку», аналогичная той, которая грозит за публичное надругательство над государственным флагом, гербом, гимном: от штрафа в размере 850 гривен до тюремного заключения на срок до 3 лет. Однако в последний момент была принята поправка, снимающая уголовную ответственность. Стоит отметить, что данный пункт законопроекта предполагает широкое поле для манипуляций, так как «унижением» или «пренебрежением» при желании может считаться даже неправильное произношение, акцент или банальная неграмотность. Подавляющее большинство украиноязычных граждан говорят на своем языке с ошибками или используют так называемый «суржик», что можно тоже трактовать как «пренебрежение».

Для соблюдения этого закона предлагается создать Национальную комиссию по стандартам государственного языка, Центр украинского языка, Терминологический центр украинского языка, Уполномоченного по защите государственного языка и Службу языковых инспекторов, которых на Украине уже окрестили «шпрехен-фюрерами». По сути, это должна быть целая орда новых чиновников, которые будут кормиться из скудного государственного бюджета. На Украине действительно бродят тысячи неприкаянных и безработных националистов, руками ничего делать не способных, но желающих что-нибудь регламентировать, кого-нибудь «учить жить» и карать. И данная инициатива должна, по идее, помочь хотя бы часть из них трудоустроить. Фактически создается бюджетная кормушка для сотен или даже тысяч «шпрехен-фюреров». Что немаловажно, все эти «шпрехен-фюреры» получат доступ к документам предприятий, партий, движений, в том числе к документам, относящимся к категории коммерческой, врачебной, адвокатской или банковской тайны.

Законопроект обязывает использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, а не только в деятельности органов государственной власти, что предполагает, по сути, прекращение издания литературы на любых иных языках. Издатели, желающие напечатать книгу на венгерском или русском языке, обязаны будут публиковать параллельные тиражи на украинском, то есть в два раза увеличить свои издержки.

Все художественные фильмы (за исключением советских с субтитрами на украинском) должны будут дублироваться на украинском языке. На украинском языке должны быть сайты интернет-магазинов, вся техническая и проектная документация, программное обеспечение. На украинском языке должны проводиться все публичные мероприятия, за исключением тех случаев, когда использование другого языка «оправдано художественным, творческим замыслом организатора мероприятия». Исключения делаются при защите докторских диссертаций, по согласованию ученых советов и только для «языков Евросоюза ». То есть русского языка это не касается.

Причиной очередного обострения языкового вопроса стало признание в феврале 2018-го недействительным закона Кивалова—Колесниченко «Об основах государственной языковой политики» от 3 июня 2012 года. После его отмены из-за «несоблюдения процедуры его принятия» сразу же возник юридический казус, так как правовое поле автоматически вернулось к нормам советского закона 1989 года, который признает государственным украинский язык, но позволяет использовать и любой другой язык в любой сфере общественной жизни. Подобного языкового либерализма украинские националисты стерпеть не могли и сразу же выдвинули целый ряд законопроектов, суть которых сводится к ущемлению прав носителей других языков.

Данный законопроект, по словам главы фракции «Оппозиционный блок» Вадима Новинского, стал одной из причин ухудшения отношений Украины со всеми соседями.

«Этот закон поссорил Украину со многими странами-соседями — с Польшей, Румынией, Болгарией, Венгрией, Молдовой. Во всех этих странах отношение к этому закону резко отрицательное. Все претензии полностью обоснованы, и мы их поддерживаем. Но в европейских столицах почему-то молчат, что огромное количество русскоязычного населения также дискриминируется этим законом», — отмечает Вадим Новинский.

Кроме того, данный законопроект идет вразрез с языковой политикой Евросоюза, куда украинское правительство так отчаянно стремится.

«Это нарушение Конституции Украины, гарантирующей развитие и защиту русского языка и языков национальных меньшинств», — заявил по этому поводу член фракции «Оппозиционный блок» Александр Долженков.

Одним из очевидных последствий принятия этого закона станет не только ущемление прав национальных меньшинств и ухудшение отношений с другими странами. В первую очередь он будет способствовать деградации науки, инфраструктуры, медицины и системы образования самой Украины. В новостях все чаще можно услышать о конфликтах, связанных с нападением националистов на медиков или технологов производства, водителей маршруток или преподавателей вузов из-за использования «неправильного языка». После принятия этого закона у всех этих специалистов появится лишь дополнительный стимул покинуть страну, что неизбежно приведет к катастрофической нехватке врачей, работников АЭС, специалистов по поддержанию городской инфраструктуры и многих других. В итоге какая-нибудь постапокалиптическая картинка, где на развалинах АЭС бродят немногие выжившие «шпрехен-фюреры», может показаться не такой уж неправдоподобной.