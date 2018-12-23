УПЦ заявила о подготовке провокаций властями Украины

На Украине главы сельсоветов в Винницкой области получили звонки из районной администрации с требованием организовать провокации возле храмов Украинской православной церкви , заявили в информационно-просветительском отделе УПЦ. Кроме того, от глав сельсоветов требуют «подстрекать жителей к переходу к раскольникам».

Главы сельсоветов в Винницкой области Украины получили звонки из райадминистрации с требованием «надавить на сельских священников» канонической Украинской православной церкви. Об этом заявили в информационно-просветительском отделе УПЦ, сообщает ФАН.

«Звонят с требованием подстрекать жителей села к переходу с УПЦ в раскольническую ПЦУ», — отметил митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких). По его данным, звонки совершает заместитель главы Бершадской районной администрации Владимир Ольшевский. Украинский чиновник также якобы требует совершать провокации у храмов УПЦ и оказывать давление на батюшек.

Кроме того, подчеркнул митрополит УПЦ, власти готовы «завезти прихожан», чтобы провести фальшивые собрания селян. Он добавил, что прихожане канонической УПЦ и священники готовы защищать своих храмы.

Президент России Владимир Путин во время своей ежегодной большой пресс-конференции заявил, что на Украине есть большая опасность конфликта на почве религиозного раздора, сообщает НСН.

«То, что сейчас происходит в православии, это уму непостижимо. Прямое вмешательство государства в религиозную жизнь. Такого не было со времен СССР. На Украине сейчас [раскол] делается перед выборами и с целью дальнейшего разрыва между русским и украинским народами. Политическая подоплека. Ничего здесь хорошего нет. Это явное грубое нарушение религиозных свобод. За этим начнется передел собственности, он уже идет. Он может приобрести очень тяжелый характер. Если не кровавый. Не дай бог до этого дойдет», — заявил российский лидер.

В свою очередь, «митрополит» Епифаний (Думенко), избранный на Украине глава «новой церкви», заявил в эфире украинского телеканала о необходимости диалога с канонической Украинской православной церковью (УПЦ).

Он также выразил готовность к переговорам. «Нам нужно вести диалог. Если они почувствуют любовь, они присоединятся к поместной церкви», — сказал Думенко. Иерарх раскольников добавил, что «новая церковь» не стремится к конфликту и готова к конструктивным отношениям. По словам митрополита, стороны «должны найти понимание, а не вражду».

15 декабря на объединительном соборе на Украине была создана новая церковная структура — автокефальная поместная церковь Украины. Об этом в Киеве объявил президент страны Петр Порошенко

Главой новой церкви избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний, который ранее служил епископом неканонической украинской православной церкви Киевского патриархата.

Спустя пять дней патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей Московского патриархата, призвав не признавать результаты так называемого объединительного собора в Киеве, на котором было принято решение о создании новой церковной структуры на Украине. Кирилл добавил, что объединительный собор провели представители неканонических церквей.

«Мы являемся свидетелями беззаконного вмешательства во внутреннюю жизнь Украинской православной церкви, грубого антиканонического вторжения в ее пределы, углубления церковного разделения в православном народе, еще большего раскола в украинском православии», — добавил патриарх.

Ранее синод Константинопольского патриархата предложил вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата. Ради этого в Константинополе приняли решение признать недействительной передачу Московскому патриархату киевской митрополии в 1686 году. На основании этого решения Вселенский патриархат намерен «вернуть свое каноническое право и церковь в ведение Константинополя».

Кроме того, Константинопольский патриархат снял анафему и вернул в лоно церкви раскольников — патриарха самопровозглашенной УПЦ КП Филарета и предстоятеля УАПЦ архиепископа Макария. В канонической УПЦ и Русской православной церкви считают, что подобное вмешательство в дела поместной церкви может обернуться «мировым расколом» для православия и религиозным кровопролитием на Украине.