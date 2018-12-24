В УПЦ рассказали о последствиях создания «новой церкви» на Украине

Создание "новой церкви" на Украине несет раскол в семью православных поместных церквей, считает замглавы отдела внешних церковных связей канонической Украинской православной церкви протоиерей Николай Данилевич.

"Это ситуация, которая внесла возможность раскола в семью поместных православных церквей", — сказал Данилевич в эфире программы "Право на веру", комментируя итоги "объединительного собора".

По его словам, объединяя "один раскол с другим", невозможно получить каноническую церковь.

Власти Украины рассчитывают в начале января получить от Константинополя томос об автокефалии. В Киеве 15 декабря прошел "объединительный собор", на котором главой "новой церкви" был избран "митрополит" неканонической церковной структуры Епифаний Думенко. По данным украинских СМИ, в соборе участвовали только два представителя канонической Украинской православной церкви, которая отказалась участвовать в этом мероприятии и не признала его итоги. В РПЦ считают ничтожным каноническое значение "собрания" в Киеве, а возможность признания Епифания в православном мире назвали едва ли выполнимой задачей.