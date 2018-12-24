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В УПЦ рассказали о последствиях создания «новой церкви» на Украине 

РИА Новости + ещё 8 24 декабря 2018
Фото: AP Photo / Efrem Lukatsky
Создание "новой церкви" на Украине несет раскол в семью православных поместных церквей, считает замглавы отдела внешних церковных связей канонической Украинской православной церкви протоиерей Николай Данилевич.
"Это ситуация, которая внесла возможность раскола в семью поместных православных церквей", — сказал Данилевич в эфире программы "Право на веру", комментируя итоги "объединительного собора".
По его словам, объединяя "один раскол с другим", невозможно получить каноническую церковь.
Власти Украины рассчитывают в начале января получить от Константинополя томос об автокефалии. В Киеве 15 декабря прошел "объединительный собор", на котором главой "новой церкви" был избран "митрополит" неканонической церковной структуры Епифаний Думенко. По данным украинских СМИ, в соборе участвовали только два представителя канонической Украинской православной церкви, которая отказалась участвовать в этом мероприятии и не признала его итоги. В РПЦ считают ничтожным каноническое значение "собрания" в Киеве, а возможность признания Епифания в православном мире назвали едва ли выполнимой задачей.
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Украина , В мире , Общество , РПЦ
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