УПЦ заявила о надвигающейся угрозе

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УПЦ заявила о подготовке провокаций властями Украины 

РИА Новости 1 час назад
Сельские советы Винницкой области Украины сообщили, что к ним поступили звонки с требованием оказать активное давление на сельских священников канонической украинской православной церкви, организовать провокации возле храмов и подстрекать жителей к переходу в "новую церковь", говорится в сообщении просветительского отдела УПЦ, размещённом на сайте.
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"По информации некоторых глав сельских советов Бершадского района Винницкой области, 22 декабря к ним поступали звонки от заместителя Бершадской районной государственной администрации господина Ольшевского В. Е. с требованием оказать активное давление на сельских священников канонической украинской православной церкви, организовать провокации возле храмов и подстрекать жителей села к переходу с УПЦ в раскольническую ПЦУ", — говорится в сообщении.
При этом сайт церкви сообщает, что если председателю сельского совета удастся убедить местного священника перейти в "новую церковь", то со стороны Бершадской районной власти будет оказана помощь в "организованной доставке" так называемых "прихожан" со стороны для участия в фальшивых "приходских" собраниях селян.
"Духовенство УПЦ считает, что вышеупомянутые противоправные "мероприятия" чиновников, не исключены и агрессивные намерения радикалов, получили "добро" из руководящих государственных верхов города Винницы. Священники и верующие Тульчинской епархии УПЦ заявляют, что будут защищать свои храмы от противоправных действий чиновников и депутатов-радикалов в Винницкой области Украины", — сообщается на сайте.
Национальная полиция Украины ранее обещала принимать адекватные действия в ответ на незаконные захваты церквей, независимо от того, к какой церковной структуре они принадлежат, заявлял глава ведомства Сергей Князев.
Украинские власти, в том числе президент Петр Порошенко, не раз заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, однако делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Советник Порошенко Ростислав Павленко ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии.
Украинская православная церковь неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ потеряла 40 храмов.
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Комментарии58
Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , Сергей Князев , РПЦ
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