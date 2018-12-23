Порошенко добился раскола

Укрепить раскол: Порошенко переименовал церковь

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко . Он уточнил, что теперь УПЦ МП в своем названии должна содержать отсылку к «государству-агрессору» (так на Украине называют Россию ). Документ обретет силу после его официального опубликования.

Порошенко выразил надежду, что переименование УПЦ МП поможет верующим выбрать между двумя церквами, передает НСН. Он считает, что новый закон в полной мере позволяет гражданам Украины реализовать конституционное право свободного вероисповедания.

«Изменения в закон создают лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой православной юрисдикции принадлежать… то ли к новой автокефальной православной церкви Украины, то ли к той церкви, которая настаивает на сохранении своей связи с РПЦ и зависимости от нее», — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что выбирать вероисповедание легче, если «все вещи названы своими именами».

Этот закон недавно одобрила Верховная рада. В соответствии с ним религиозные организации, руководящий центр которых расположен в России, должны указывать в названии свою принадлежность к РПЦ. Канонической УПЦ дали четыре месяца, чтобы изменить название и внести его в устав. Новым названием УПЦ МП предложили сделать «Русскую православную церковь на Украине». В то же время в УПЦ заявили, что менять название не намерены, и обратились к Порошенко с просьбой наложить на закон вето.

Протодиакон Андрей Кураев заявил НСН, что принятие поправок в точности копирует российский опыт. Он отметил, что православные традиции должны исполняться в соответствии с законами государства, на территории которого церковь совершает свое служение. В данной же ситуации украинские законодатели перенимают аналогичные решения российских коллег, указал Кураев.

«Потому, что действительно есть такая проблема, с которой наши люди столкнулись в начале 90-х годов, она называется конфессиональная анонимность. Когда людей просто приглашают на вечер христианской музыки, поэзии или кружок по изучению Библии, просто духовный центр, а что в действительности за этим скрывается, в приглашении не указывается. И как сегодня законодательство требует от любого пищевого продукта указывать состав (из чего сделаны консервы или колбаса), точно также в российском законодательстве предусмотрено, что в любой листовке, информационном материале, уставе организации должны быть четко указаны конфессионально идентифицирующие признаки», — подчеркнул он.

Он напомнил, что такой закон есть в России, а теперь появится и в украинском государстве.

«Поэтому само по себе это не есть что-то вопиющее», — объяснил Кураев.

В один день с принятием этого закона в Раде был рассмотрен и законопроект о смене подчиненности религиозных общин. Его верующие назвали «законом об изъятии храмов». Согласно нему, церковный приход будет формироваться не только из прихожан храма, но и тех, кто к нему не относится. В частности, в соответствии с этим законом Киево-Печерская лавра должна будет перейти под управление «единой православной церкви», созданной на Украине. Парламент рассматривал «церковные законопроекты» весь день, но окончательно принял только закон о переименовании УПЦ в «Русскую православную церковь на Украине».

В то время как в Раде шли споры о «церковных проблемах», к ее дверям пришли сотни верующих церкви Московского патриархата. В руках они держали икону Николая II с надписью «Прости меня, мой государь». Там же они провели молебен о невмешательстве государства в церковные дела.

Украинские власти и неканоническая церковная структура планируют до конца года получить томос об автокефалии украинской церкви. Эту идею одобрил Константинополь и начал соответствующую процедуру. Этот шаг Константинопольского патриархата в Русской православной церкви назвали «расколом». Вскоре после этого Синод РПЦ объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, в том числе на Украине и в Белоруссии.

Тогда же Константинопольский патриархат отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Он также восстановил ставропигии в Киеве (статуса подчинения непосредственно Константинопольскому патриарху).

Синод РПЦ назвал решение Константинополя об отмене акта 1686 года политически мотивированным.