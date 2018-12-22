«Все время на игле»: Миллиардер шокировал тайной Порошенко

Транш МВФ, которым гордится Петр Порошенко, не поможет экономике Украины. Деньги пойдут на погашение уже имеющихся долгов. В этом убежден экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута.

"Часть разворуют, часть отдадут под те уже кредиты, которые до этого получили для того, чтобы, опять-таки, возвращать старые кредиты", — пояснил миллиардер.

По словам Таруты, глава государства умолчал одну очень важную деталь.

"Он забыл сказать о том, что на момент, когда он становился президентом, у нас золотовалютные запасы были 18 миллиардов долларов — это были украинские деньги, без МВФ", — отметил экс-губернатор.

Сейчас же ситуация в стране резко ухудшилась.

"За это время разграбили, потеряли свои деньги, уничтожили банки, и теперь всё время на игле западных кредиторов, в том числе МВФ", — шокировал Тарута.

По его мнению, это обстоятельство не льстит главе государства.