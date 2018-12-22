Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Все время на игле»: Миллиардер шокировал тайной Порошенко 

ТВ Центр 59 минут назад
Фото: Пресс-служба Президента Украины
Транш МВФ, которым гордится Петр Порошенко, не поможет экономике Украины. Деньги пойдут на погашение уже имеющихся долгов. В этом убежден экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута.
Порошенко похвастался кредитом от МВФ 
"Часть разворуют, часть отдадут под те уже кредиты, которые до этого получили для того, чтобы, опять-таки, возвращать старые кредиты", — пояснил миллиардер.
По словам Таруты, глава государства умолчал одну очень важную деталь.
"Он забыл сказать о том, что на момент, когда он становился президентом, у нас золотовалютные запасы были 18 миллиардов долларов — это были украинские деньги, без МВФ", — отметил экс-губернатор.
Сейчас же ситуация в стране резко ухудшилась.
"За это время разграбили, потеряли свои деньги, уничтожили банки, и теперь всё время на игле западных кредиторов, в том числе МВФ", — шокировал Тарута.
По его мнению, это обстоятельство не льстит главе государства.
"Стыдно на сегодняшний день бегать с протянутой рукой и просить кредиты для того, чтобы возвращать старые кредиты. Уже тошнит от всех политиков, тошнит от этих руководителей, которые держатся только не благодаря тому, что улучшают экономику, а бегают всё время", — заявил Тарута в эфире NewsOne.
ТВ Центр: последние новости
Рада просит Порошенко объявить войну России Рыдающий на улице актер-каратель Пашинин испугал украинцев "Передают инфекцию друг другу": в украинской армии распространяется смертельная болезнь
Комментарии17
Украина , В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России ответили на «сигнал» британских ВМС443
Дети чиновников отдохнули в Турции вместо сирот276
СК посчитал шахтеров в Соликамске погибшими11
Заподозрил неладное. Епифаний раскусил пранкера94
Россиянин совершил первое ограбление банка на Шпицбергене2
Видео
04:52
Новый виток: США вновь обвиняют Россию
США Ближний Восток
00:31
Ракета «Протон» вывела на орбиту российский спутник
Технологии Наука и техника
01:46
В России ответили на «сигнал» британских ВМС
Политика Армия
00:52
Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ
В мире Украина
00:50
Волочкова нырнула в ледяную купель
Шоу-бизнес
00:31
Слонята для «Уголка дедушки Дурова» прибыли в Москву
Новости Москвы
05:06
Помощь США Украине назвали «мелочью на чай»
В мире Украина
00:48
Появились подробности ЧП в Пермском крае
Пожары Происшествия
02:20
Пожар на шахте в Соликамске: заблокированы горняки
Происшествия Пожары
04:00
Новогодние санкции: Порошенко видит символы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение