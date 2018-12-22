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Во Львове три человека пострадали при пожаре на ярмарке 

РИА Новости + ещё 3 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Пожар произошел на рождественской ярмарке в центре украинского города Львов, по предварительным данным, пострадали три человека, сообщила в субботу спикер областного управления полиции Светлана Добровольская.
"На данный момент устанавливается количество пострадавших людей, предварительно, к медикам за помощью обратились три человека. Сегодня в полицию в 13.23 (14.23 мск) поступила информация о пожаре на рождественской ярмарке в центре Львова. Еще работает следственно-оперативная группа, устанавливается причина возгорания и проверяется информация, был ли взрыв", — сказала в эфире телеканала "112 Украина" Добровольская.
Как сообщают местные СМИ, на ярмарке очевидцы слышали взрыв.
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Украина , В мире , Другое , Пожары , Происшествия , Львов
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