Во Львове три человека пострадали при пожаре на ярмарке

Пожар произошел на рождественской ярмарке в центре украинского города Львов , по предварительным данным, пострадали три человека, сообщила в субботу спикер областного управления полиции Светлана Добровольская. "На данный момент устанавливается количество пострадавших людей, предварительно, к медикам за помощью обратились три человека. Сегодня в полицию в 13.23 (14.23 мск) поступила информация о пожаре на рождественской ярмарке в центре Львова. Еще работает следственно-оперативная группа, устанавливается причина возгорания и проверяется информация, был ли взрыв", — сказала в эфире телеканала "112 Украина" Добровольская. Как сообщают местные СМИ, на ярмарке очевидцы слышали взрыв.