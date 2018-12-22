Кравчук назвал сроки вступления Украины в ЕС

«Я думаю, чтобы стать членом Европейского союза, надо до 10 лет», — сказал он.

При этом Кравчук также отметил, что об успехах европейской интеграции пока говорить рано.

«Об успехах европейской интеграции сегодня говорить рано. Есть перспектива, то есть, открыта дорога. А для того, чтобы эту дорогу пройти, мы должны у себя провести реформы, преодолеть коррупцию, наладить технологические и инвестиционные условия для инвестиций и так далее. Много пройдёт времени. Но дорога открыта, это очень важно», — добавил он.