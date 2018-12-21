Военное положение: Готовя себе обед, Порошенко поджег хату

Игра на обострение, затеянная президентом Порошенко во имя спасения своей «политической жизни», вышла на новый виток. Киев категорически отказался идти на «рождественское перемирие» в Донбассе, раскол православия грозит кровавыми столкновениями, а за кредиты от МВФ придется расплачиваться рядовым украинцам.

С начала конфликта в Донбассе с 2014 года воюющими сторонами было достигнуто 24 перемирия, правда, ни одно из них не соблюдалось в полной мере. Но если раньше они хоть формально объявлялись, то сейчас украинская власть поступила категорично жестко, отказавшись соблюдать хотя бы видимость этого худого мира. Более того, по данным разведки Донецкой и Луганской Народных Республик, на 24-25 декабря Киев планирует широкомасштабные военные действия.

Накалив до предела обстановку в Донбассе, тем временем, явно заигравшийся в диктатора Порошенко через Верховную Раду протащил закон о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), доведя справедливый гнев канонического духовенства до крайней точки.

Порошенко успел поучаствовать и в пире во время чумы. Радостную для себя новость о получении первого транша от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 1,4 млрд долларов по новой программе Stand-By Arrangement (SBA) он со своими соратниками отметил на новогоднем корпоративе в центре Киева. Это притом, что в стране действует военное положение. Как заметил общественный деятель Александр Скубченко,

«а завтра, нажравшись дорогих напитков и изысканных закусок, с похмелья, они опять будут грабить страну и рассказывать, что вот-вот нападёт Путин, потому украинцам не время ещё жить хорошо».

О том, какую опасную игру с «военным положением» на Украине затеял Порошенко, говорит и политолог Андрей Золотарев

«Есть вещи и материи, с которыми играть не принято. Это опасно, ибо начав такую игру, желая приготовить себе обед, можно сжечь хату. Дело в том, что украинский политикум после 2014 года давным-давно попутал берега», — подчеркнул Золотарев.

Киев не идет на «рождественское перемирие» в Донбассе

Несмотря на то, что заокеанские хозяева одергивают Порошенко, непрозрачно намекая на то, что, дескать, хватит и 30 дней для военного положения, ведь нужно провести выборы, градус напряжения на Украине возрастает.

Официальный Киев отказался согласовывать конкретную дату очередного «рождественского перемирия» вдоль линии соприкосновения в Донбассе, тем самым, сорвав работу по выполнению одного из ключевых пунктов мирного урегулирования Минских соглашений.

Представители Донецкой и Луганской Народных Республик в ходе заседания подгруппы по вопросам безопасности Контактной группы предложили Киеву ввести перемирие в Донбассе с 22 декабря, однако договоренности достичь не удалось.

По словам дипломатов, украинская сторона ссылается на отсутствие полномочий в связи с действующим в стране военным положением. Хотя в ДНР и ЛНР подчеркнули, что стороны договорились об этом еще на предыдущих встречах.

В совместном заявлении представители Республик выразили озабоченность относительно передислокации украинских тяжелых вооружений и бронетехники к линии соприкосновения, а также относительно заявлений целого ряда политиков о возможном продлении военного положения.

«Если недальновидная политика Киева, направленная на эскалацию напряженности в Донбассе, будет реализована, это приведет к полному краху мирного процесса, который был с огромным трудом организован усилиями России, Германии и Франции», — подчеркнули дипломаты.

Ранее руководитель представительства ДНР в Совместном центре координации и контроля Руслан Якубов рассказал о том, что Киев намерен в ближайшее время развязать на территории Донбасса активные боевые действия. В качестве доказательства он привел статистические данные, а также данные из отчетов ОБСЕ . Последние свидетельствуют о концентрации в Донбассе тяжелых вооружений, а также о росте угроз эскалации конфликта на линии разграничения.

Как информирует разведка ДНР, украинские военные могут перейти в наступление в Донбассе 24-25 декабря. В этой связи, в частности, на горловском направлении наблюдается концентрация крупной группировки противника. Это, по меньшей мере, 20 тысяч военнослужащих, сотни танков, реактивных систем залпового огня и артиллерийских орудий.

И все-таки дипломаты ДНР и ЛНР дают украинской власти шанс договориться о «рождественском перемирии» 27 декабря в ходе видеоконференции рабочей группы по вопросам безопасности.

Кредитная игла военного положения

Несмотря на то, что во время действия военного положения премьер-министр страны Владимир Гройсман неоднократно успокаивал украинцев, что, дескать, с экономикой страны ничего особенного не происходит, именно сейчас стало очевидно, что под нее заложена, как говорится, мина замедленного действия, которая при «взрыве» накроет Украину медным тазом.

Украинский экономист Виктор Скаршевский нашел прямую взаимосвязь между введением военного положения и кредитованием Украины от Международного валютного фонда (МВФ), Евросоюза , гарантиями от Мирового банка

«Шел 24-й день военного положения (ВП): ЕС выдал кредит €500 млн на 15-й день ВП; МВФ выдал кредит $1,4 млрд на 22-й день ВП; Мировой банк выдал гарантию на займ $750 млн на 22-й день ВП. До введения военного положения и МВФ, и ЕС, и Мировой банк 20 месяцев держали Украину на голодном пайке», — заметил Скаршевский.

По его мнению, все совпадения не случайны, как и повышение тарифов для украинских граждан на газ и тепло, урезание социальных расходов, отказ от налоговой реформы и другие.

Тем временем 21 декабря Украина получила первый транш в размере 1,4 млрд долларов по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) Stand-By Arrangement (SBA), принятой Советом директоров МВФ 18 декабря 2018. В сообщении НБУ говорится, что благодаря поступлению 1 млрд специальных прав заимствований от МВФ, резервы Украины выросли до 20 млрд долларов по состоянию на 21 декабря 2018 года. Последний раз такой уровень международных резервов был зафиксирован в январе 2014 года. Но это, как говорится, одна сторона медали.

Говоря об опубликованном МВФ меморандуме с Украиной об условиях кредита, политолог Дмитрий Корнейчук отметил, что сейчас вскрылась ложь Порошенко-Гройсмана о том, что тарифы на Украине больше не повысят.

«Цену на газ будут повышать в 2019-2020 годах. А уровень увеличения известен — до 12 грн за куб. Конечно, это в том случае, если мы позволим Порошенко второй раз стать президентом», — заметил Корнейчук.

Вторит Корнейчуку и Андрей Золотарев, отметивший, что Украина вышла на второе место по размеру долга перед МВФ, уступая лишь Аргентине.

«Отдавать эти 14 миллиардов долларов придётся за счет роста цен, тарифов, налоговой нагрузки, за счёт распродажи земли. Напомню, что, согласно планам МВФ, к 2020 году рост налоговой нагрузки на граждан Украины превысит по размеру половину ВВП страны. Сейчас налоги составляют примерно треть от ВВП. За счёт чего же возрастёт налоговая нагрузка? В первую очередь из-за роста акцизов и налога на доходы физических лиц. Эксперты МВФ полагают, что более трети налоговых платежей сформируют НДС и акцизные платежи. Так что по долгам МВФ придётся заплатить всем украинцам. Как обычно», — резюмировал Золотарев.

Разделяет точку зрения коллег экономист Александр Гончаров , заметивший, что Украина завершает 2018 год, подсев на «кредитную иглу» с потерями в реальном секторе экономики. А выданные кредиты — это всегда долги. И их обязательно придется отдавать да еще с астрономическими процентами.

«Мы уже проели или профукали благополучие двух последующих поколений», — говорит Гончаров.

Но вряд ли сегодня Порошенко интересует то, чем украинские налогоплательщики будут расплачиваться за долги, взятые финансовыми властями.

Большая религиозная война

С каждым днем нарастает опасность того, что религиозное противостояние в православном мире на Украине перейдет в фазу войны. После того, как парламент принял законопроект, согласно которому каноническая Украинская православная церковь должна указать в своём названии принадлежность к Московскому патриархату, подрались депутаты. В зале заседания Юрий Берёза накинулся на Нестора Шуфрича , когда тот снял с трибуны плакат с фразой «Агента Путина Медведчука — под суд». В потасовке участвовало около 20 человек, но нардепам к этому не привыкать. Другое дело, что с акциями протеста на улицы Украины уже вышли верующие — представители канонической УПЦ.

Политический и экономический эксперт Андрей Вигиринский справедливо заметил, что сегодня Верховная Рада занимается несвойственными ей вопросами аренды церковного имущества и перерегистрации религиозных учреждений, в то время как законодательную функцию выполняет администрация президента Украины Петра Порошенко.

Президент Порошенко поспешил заявить о геополитическом поражении российского руководства в связи с созданием «новой церкви».

«Там, где сегодня машут российским кадилом, завтра бьют российскими «Градами», — пояснил он.

«Кремль не скрывает, что рассматривает РПЦ как один из главных инструментов влияния на Украину», — подчеркнул Порошенко.

В противовес этому, «новая церковь», по его словам, не будет возносить молитвы за президента РФ Путина, предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла , за российские власти и российское войско.

К подобной риторике украинский президент возвращается неоднократно, и в УПЦ уже обращались к нему с просьбой найти в богослужебных книгах «несуществующие фейковые молитвы о российском войске и о президенте РФ Путине». Священники Тульчинской епархии УПЦ заявили, что подарят советникам президента служебники, чтобы те убедились, что подобных молитв там нет.

Тем не менее в речах главы украинского государства упоминается Русская православная церковь (РПЦ), хотя на Украине нет церковной структуры с таким названием. Наиболее многочисленная православная конфессия в стране носит название «Украинская православная церковь» (УПЦ). В ней служат граждане Украины — из 10 тысяч 424-х священнослужителей УПЦ, подданными разных других стран являются всего 32 человека.

Название «Украинская православная церковь» существует с 1990 года, когда Архиерейский Собор РПЦ 30-31 января 1990 года принял «Положение об экзархатах», которое предоставляло Украинскому и Белорусскому экзархатам право именоваться Украинской и Белорусской православными церквями.

Украинские эксперты сомневаются в правомочности переименования церкви без ее согласия. Лидер объединения «Оппозиционная платформа — За життя» Юрий Бойко 21 декабря объявил о намерении обратиться в европейские суды для защиты прав прихожан канонической УПЦ. Однако, учитывая какими репрессивными методами с помощью «карательных государственных организаций» пользуются сегодня нынешние украинские власти, большинство прогнозов сводится к тому, что в ближайшее время последует выдавливание УПЦ МП за счет отъема собственности, и начало большой религиозной войны. Если она уже не началась…

Все свои действия Порошенко осуществляет в соответствии с шаблоном: он — суперпатриот, кто против него — либо популист, либо агент Кремля — предатель. Однако со стороны рисуется совсем другая картинка.