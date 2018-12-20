Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич объяснил драку в парламенте «бесовскими силами», которые якобы вселились в народных избранников.
В комментарии телеканалу NewsOne Шуфрич рассказал, что его коллега Юрий Береза набросился на него после того как он сорвал со стены плакат с призывом судить представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука. Также возмущение Шуфрича вызвало «кнопкодавство» — голосование депутатов за отсутствующих коллег.
По словам Шуфрича, он выразил свое недовольство спикеру Рады Андрею Парубию и ожидал «адекватной реакции».
«Но он апеллировал к тому, что ему ближе, — бесовским силам», — заявил Шуфрич.
По его словам, эти силы вселились в других депутатов, присоединившихся к потасовке.
Ранее сообщалось, что депутаты Верховной рады устроили массовую драку после голосования за поправки к закону «О свободе совести и религиозных организациях», обязующим религиозные организации с центром управления в России указывать в названии свою принадлежность. При необходимом минимуме в 226 голосов «за» проголосовали 240 народных депутатов.