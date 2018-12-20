На Украине объяснили драку между депутатами из-за закона об УПЦ

В комментарии телеканалу NewsOne Шуфрич рассказал, что его коллега Юрий Береза набросился на него после того как он сорвал со стены плакат с призывом судить представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука . Также возмущение Шуфрича вызвало «кнопкодавство» — голосование депутатов за отсутствующих коллег.

По словам Шуфрича, он выразил свое недовольство спикеру Рады Андрею Парубию и ожидал «адекватной реакции».

«Но он апеллировал к тому, что ему ближе, — бесовским силам», — заявил Шуфрич.

По его словам, эти силы вселились в других депутатов, присоединившихся к потасовке.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной рады устроили массовую драку после голосования за поправки к закону «О свободе совести и религиозных организациях», обязующим религиозные организации с центром управления в России указывать в названии свою принадлежность. При необходимом минимуме в 226 голосов «за» проголосовали 240 народных депутатов.