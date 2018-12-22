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Порошенко поддержал продление Евросоюзом антироссийских санкций 

ТК «Звезда» + ещё 5 35 минут назад
Фото: Reuters
Украинский лидер назвал символичным продление ограничительных мер ЕС против России.
Президент Украины Петр Порошенко поддержал решение ЕС о продлении ограничительных мер в отношении России.
«Символично, что накануне Рождества и Нового года Совет ЕС принял решение о продлении экономических и секторальных санкций против РФ за агрессию в Донбассе», — написал глава государства на своей странице в Facebook.
По заявлениям президента Украины, после встреч на полях Европейского совета он рассчитывал на то, что «проукраинское единство в Евросоюзе останется непреклонным».
«Настоящая битва еще впереди, потому что Кремль активно готовится к следующему избирательному году, а именно попытке реванша на Украине и созданию в Европе альтернативных ценностей», — подчеркнул Петр Порошенко.
Украинский лидер при этом добавил, что нужно укреплять «единство и солидарность во имя мира и безопасности на европейском континенте».
Ранее сообщалось, что Евросоюз еще на полгода продлевает экономические санкции против России.
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Комментарии6
Украина , В мире , Европа , Политика , Петр Порошенко , ЕС , Европейский совет , Совет Европы
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