Порошенко поддержал продление Евросоюзом антироссийских санкций

Украинский лидер назвал символичным продление ограничительных мер ЕС против России

Президент Украины Петр Порошенко поддержал решение ЕС о продлении ограничительных мер в отношении России.

«Символично, что накануне Рождества и Нового года Совет ЕС принял решение о продлении экономических и секторальных санкций против РФ за агрессию в Донбассе», — написал глава государства на своей странице в Facebook.

По заявлениям президента Украины, после встреч на полях Европейского совета он рассчитывал на то, что «проукраинское единство в Евросоюзе останется непреклонным».

«Настоящая битва еще впереди, потому что Кремль активно готовится к следующему избирательному году, а именно попытке реванша на Украине и созданию в Европе альтернативных ценностей», — подчеркнул Петр Порошенко.

Украинский лидер при этом добавил, что нужно укреплять «единство и солидарность во имя мира и безопасности на европейском континенте».

Ранее сообщалось, что Евросоюз еще на полгода продлевает экономические санкции против России.