Как новая церковь Украины пыталась скопировать посох святителя Петра

Представители «автокефальной» Православной церкви Украины пытались заказать у московских ювелиров копию посоха первого митрополита Киевского и всея Руси Петра. По словам представителя канонической УПЦ архимандрита Лазаря, точная копия посоха нужна для возведения нового главы новой ПЦУ Епифания на кафедру. Но ювелиры в Москве за такую работу браться отказались.

Заказать в Москве точную копию посоха первого митрополита Киевского и всея Руси Петра попытались представители новой «автокефальной» Православной церкви Украины. О неудавшейся сделке сообщил секретарь Свято-Успенской Святогорской лавры канонической УПЦ Московского патриархата архимандрит Лазарь в своем фейсбуке.

Точная копия реликвии нужна раскольникам для возведения предстоятеля новой ПЦУ митрополита Епифания на кафедру, так называемой «интронизации».

«Данный посох был изготовлен в начале XIV века русскими мастерами. В 1308 году Патриарх Константинопольский Афанасий I с Синодом возвел на митрополию Киевскую и всея Руси Петра, передав ему святительские облачения, жезл и икону, привезенные Геронтием — ставленником Великого князя Владимирского Михаила», — отметил Лазарь. Но московские ювелиры отказались браться за такую работу, отметил архимандрит.

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ, протоиерей всея Руси Димитрий Смирнов убежден, что ПЦУ таким образом играет со святынями, сообщает ФАН.

«Эти «артисты» на Украине хотят выглядеть как настоящие священники, поэтому входят в роль, просят копию посоха, чтобы у зрителя появились соответствующие ассоциации. Мы же взрослые люди и понимаем, что это цирк, который зажигает огни. Правильно, что в Москве отказали: нельзя поощрять такие игры со священным предметом. Тем более посох хранится в Успенском соборе», — убежден Смирнов.

Накануне, 19 декабря, президент Украины Петр Порошенко предостерег «отдельных радикалов» от захвата храмов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Глава украинского государства заявил, что «отбирать храмы у УПЦ нельзя».

«Вы храмы отбираете не у Москвы, а у общины. Работать надо с общиной. Убедить надо и объяснить: если уже есть каноническая Украинская церковь, зачем вам бродить где-то, переходите к нам», — сказал Порошенко.

При этом президент добавил, что переход священнослужителей и прихожан в новую украинскую церковь из УПЦ не будет скоротечным. Порошенко подчеркнул, что в данный момент необходимо «не наделать ошибок», так как «Россия хочет», чтобы на Украине началась «религиозная война». Он заключил, что украинцам следует самим «выбрать дорогу к Богу».

Как напоминает НСН, 15 декабря на объединительном соборе на Украине была создана новая церковная структура — Автокефальная поместная церковь (Православная церковь Украины — «Газета.Ru» ). Об этом в Киеве объявил президент страны Петр Порошенко.

Главой новой церкви избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний, который ранее служил епископом неканонической украинской православной церкви Киевского патриархата.

Спустя пять дней Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей Московского патриархата, призвав не признавать результаты так называемого объединительного собора в Киеве, на котором было принято решение о создании новой церковной структуры на Украине.

Кирилл добавил, что объединительный собор провели представители неканонических церквей.

«Мы являемся свидетелями беззаконного вмешательства во внутреннюю жизнь Украинской православной церкви, грубого антиканонического вторжения в ее пределы, углубления церковного разделения в православном народе, еще большего раскола в украинском православии», — добавил патриарх.

Ранее синод Константинопольского патриархата предложил вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата. Ради этого в Константинополе приняли решение признать недействительной передачу Московскому патриархату киевской митрополии в 1686 году. На основании этого решения Вселенский патриархат намерен «вернуть свое каноническое право и церковь в ведение Константинополя». Кроме того, Константинопольский патриархат снял анафему и вернул в лоно церкви раскольников — патриарха самопровозглашенной УПЦ КП Филарета и предстоятеля УАПЦ архиепископа Макария.

В РПЦ считают, что подобное вмешательство в дела поместной церкви может обернуться «мировым расколом» для православия.