Страна (Украина): они будут потоплены

Страна.ua разбиралась, насколько реально такое развитие событий. Украина собирается снова послать военные корабли в Керченский пролив. Об этом заявил глава СНБО Александр Турчинов . Новый рейд может вызвать очередной конфликт с Россией . И выставить Украину уже прямым зачинщиком будущих проблем у Керченского моста.разбиралась, насколько реально такое развитие событий.

Что на самом деле сказал Турчинов

Вопрос о «попытке №2» задал секретарю СНБО журналист Би-би-си. Он поинтересовался, будут ли украинские военные корабли еще раз пытаться пройти через Керченский пролив.

«Да. Это для нас принципиально, — ответил Турчинов. — Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма».

Секретарь Совбеза уточнил, что этот поход возможен уже в ближайшее время.

«Я считаю, что с этим вопросом нельзя медлить. Мы предлагаем и нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье. Будем приглашать представителей ОБСЕ и других международных организаций, чтобы они присутствовали на наших кораблях, для того, чтобы доказать всему миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил», — сказал Турчинов.

По ходу этого интервью глава СНБО заявил также, что Украина в силах уничтожить Керченский мост, если будет обострение конфликта.

Реакция России

Официально Кремль и МИД пока не комментируют слова Турчинова — тем самым понижая их статус и намекая, что это некая «отсебятина» украинского чиновника. При этом сенатор Франц Клинцевич , комментирующий вопросы Украины, уже пообещал, что любые корабли, которые нарушат пограничные правила РФ, будут потоплены.

«Мы понимаем, что моряки, которые пойдут, военные, а, может быть, с ними кто-то из иностранцев пойдет, будут проходить по тем законам и принципам, которые продиктуют наши пограничники. Если они будут устраивать провокацию и пытаться игнорировать команды, они будут потоплены», — заявил он в комментарии телеканалу «360».

Отметим, что подобный исход скорее даже укрепит положение политического режима в Украине и даст основания для более жестких мер внутренней мобилизации — например, ужесточения военного положения и уже наверняка отмены выборов президента. Разберемся, какие могут быть варианты.

Версия №1. Ничего этого не произойдет

Если вчитаться в прямые цитаты секретаря СНБО, то нет уверенности, что он описывает реально задуманное. Звучит скорее, как некие, еще не оформленные планы — ведь если бы журналист не задал вопроса, то никто бы и не узнал, что нечто подобное готовится.

Также смущает, что сразу называется условие похода: присутствие на «операции» представителей международных организаций. Которые, как точно знает Турчинов, вряд ли захотят плыть в Керченский пролив. Они в курсе, чем закончилась предыдущая попытка — стрельбой, ранениями и штурмом.

Разумеется, для Киева раненый российским пограничником ОБСЕ-шник — это большой подарок судьбы. Однако международные наблюдатели вряд ли станут идти на столь преднамеренный риск.

Еще один аргумент в пользу того, что сказанное Турчновым блеф — это сам факт таких высказываний. Они похожи на информационное зондирование — как отреагирует РФ и Запад. А заодно и украинское общество. Готово ли оно к спектаклю под названием «военное положение-2» (как известно, секретарь Совбеза был одним из главных лоббистов ВП после первого Керченского инцидента).

Кстати, США устами Курта Волкера уже прямо заявили, что военное положение Киеву продлевать не нужно. Поэтому, вполне возможно, сказанное Турчиновым — это его самодеятельность, направленная на поддержание имиджа «ястреба» украинской политики. Да и вообще — сделать хорошую мину при плохой игре: ведь с военным положением власти получили полный провал.

Впрочем, учитывая, что президентские выборы близко, а у патрона Турчинова — Петра Порошенко — даже не второе место в рейтингах, то имеет право на жизнь и вторая версия.

Версия №2. Боевая тревога

Главное в заявлении Турчинова — это намек на то, что новый Керченский инцидент может произойти в ближайшее время. Отметим, что через неделю в Украине заканчивается частичное военное положение. И сразу после этого должны объявить о старте избирательной кампании, в которой у действующей власти нерадостные перспективы.

В этих условиях новое обострение с Россией выглядит шансом для Порошенко продлить свою власть. Главная загвоздка — это получить некую поддержку если не от Евросоюза , то хотя бы от более дружественных США и Британии.

Если учесть, что обе этих державы не планируют вступать в прямой боевой контакт с российским флотом, их предполагаемое участие в операции не совсем ясно. То ли это будет наблюдение издали — с моря, воздуха, космоса — то ли дружеская поддержка на уровне дипломатических заявлений.

Впрочем, можно предположить и попытку прямого сопровождения украинских судов из Черного моря в Азовское. В конце концов, в теории ничто не мешает натовскому кораблю — даже не прямого военного назначения — захотеть пройти в Азовское море.

Отметим, что сегодня в Одессу зашел корабль британских ВМС «Эхо» — совпадение или нет, но это произошло одновременно с заявлением Турчинова. Это гидрографическое судно, которое пробудет в Украине до 22 декабря.

Несмотря на то, что корабль не является напрямую боевым и предназначен для лоцманских работ, на нем есть вооружение.

Конечно, заход натовского корабля в Одессу совсем не означает, что он завтра же пойдет штурмовать Керченский пролив. Однако в комментариях к посту ВМС Украины, где говорится о приходе «Эха», такие надежды уже высказываются.

Однако в Сети пока нет большого ажиотажа вокруг воинственных намерений СНБО.

«Турчинов снова собирается посылать украинские корабли через Керченский пролив. Почему-то вспомнился анекдот. Председатель колхоза выступает на колхозном собрании: «В прошлом году засеяли пшеницей 50 гектаров. Все съели суслики. В этом году засеяли 100 гектаров. Все съели суслики. В следующем году засеем 200 гектаров — пусть подавятся!», — веселится политолог Константин Бондаренко.

Журналист Вячеслав Чечило считает, что Турчинов своими заявлениями навязывает украинцам проигрышную дискуссию:

«Турчинов заявил, что уничтожить Крымский мост «не будет проблемой»« и что Украина отправит в Керченский пролив новые военные корабли. И тут же в ФБ началась бурная дискуссия на тему «тварь ли я дрожащая иль право имею». В смысле, имеет ли Украина право это делать? Дискуссия очень хитрая, поскольку ввязавшись в нее, любой украинец оказывается в проигрыше. Если скажешь, что не имеет, то получишь ярлык предателя, если наоборот — подольешь керосина в костер, увеличив и так довольно высокие шансы превратиться в пушечное мясо.