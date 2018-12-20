Хай живе Санта — геть Мороз: Новый год все ближе, все незалежнее

С кем под елочкой плясать — со святым Николаем или Санта-Клаусом, решают украинцы в преддверии Нового года. Деда Мороза со Снегурочкой не предлагать — детям говорить, что они "декоммунизировались". Ой ли?..

"Наследие советской эпохи" в незалежной зачищается до дыр. Вот уж третий Новый год подряд развлечения с Дедом Морозом и Снегурочкой считаются едва ли не аморальной запрещенкой. Непатриотично, аполитично и даже антигосударственно поминать этих персонажей, не то что переодеваться в них. Но кто закроет собой образовавшуюся дыру, пока неясно. Судя по опросам украинской соцгруппы "Рейтинг", люди колеблются, выбирая между святым Николаем и Санта-Клаусом. Более того, кое-кто и Мороза со Снегуркой считает все еще родными. Картинка гражданских предпочтений меняется в зависимости от того, движемся мы с востока на запад или с запада на восток страны.

На Западной Украине все чин-чинарем. В Ивано-Франковской области Дед Мороз и Снегурочка давно объявлены "агрессорами", их здесь победили первыми, и тому уж два года, как за полторы тысячи гривен в час трудятся Санта-Клаус и Фьек. Именно Фьек — пушинка-переросток, а не Снежинка (девочка в костюме снежинки, видимо, тоже автоматически становится агрессором). А вот в Виннице — это уже Центральная Украина — декоммунизация не столь явная, как рапортует замглавы города. Кое-кто из аниматоров рассказывает, что на публике-то пашут Санта с Николаем, а вот по домам расхаживают все те же Дед Мороз и Снегурочка (надо полагать, их тайно привозят в семьи с маленькими детьми).

В Киеве обстановка еще неоднозначнее, если не сказать горячее. С одной стороны, в соцсетях гуляет призыв отмечать не Новый год, а Праздник зимы и чтобы без всяких там "персонажей". С другой стороны, в школах проводят родительские собрания, на которых выбирается главный герой новогоднего утренника. На одном таком "кастинге" Дед Мороз боролся с Санта-Клаусом, в итоге победил святой Николай, но при этом почему-то Снегурочка тоже прошла. Так они вдвоем и отработали, не вызвав ни у кого вопроса: откуда у святого женщина?!.. А с третьей стороны, есть еще в Киеве по-настоящему смелые люди, которые, как прежде, заказывают на публичные елки любимых деда с посохом и внучку с косичкой.

Но определеннее всех высказались на юго-западе Украины. В одном из одесских развлекательных агентств прямо признали, что святой Николай пока не пользуется спросом в качестве замены Деду Морозу: "Вы же понимаете, он святой и не может ни хоровод поводить, ни канкан станцевать, ни пошутить, ни выпить сто граммов". Такие вот объяснения. Но, думается, тут одесситы неправы. Под напором украинских властей "обломается" и святой — вон он в Киеве уже с женщиной ходит! Так что и приживется, и всему научится. Еще и споет из-под елочки — "Коля, Коля, Николай, сиди дома, не гуляй…"