«Махинации Порошенко достигли церковной ограды»: о «признании» Киева со стороны Ватикана

Ситуация с образованием 15 декабря в Киеве так называемой «Украинской православной церкви» под канонической юрисдикцией Константинопольского патриархата продолжает обрастать гротескными подробностями.

Апелляция Киева к Ватикану вызывает серьезные вопросы

Сегодня данная «церковная» организация заявила о том, что ее признал Ватикан, т.е. кафедра главы Римской католической церкви , причем в качестве основания для такого суждения выступило упоминание о новой структуре на официальном сайте Римской курии.

При этом прошло несколько часов, и Ватикан выступил с официальным опровержением, отметив, что Киев допустил оплошность, а то, на что ссылаются на Украине , не является выражением официальной позиции, которой придерживается Ватикан.

Собственно, это стандартный провал для современной Украины, что на практике просто указывает на тождество данной «церковной» организации с политической властью этой страны, которая известна своими разговорами с пранкерами и прочими юмористическими похождениями.

Другой вопрос, вызывает сомнение сама радость, которую выразил пресс-секретарь данной «церковной» организации Евстратий Зоря, поскольку, как известно, Православие и Католичество не являются единым целым, причем к Римской курии у Православных церквей исторически, как минимум, сдержанное, а то и откровенно негативное отношение ввиду целого ряда хорошо известных обстоятельств.

Признание со стороны Ватикана не может являться успехом для Киева

Например, в 1054 году произошел окончательный раскол между Римом и Константинополем, когда Западное и Восточное Христианство прекратили евхаристическое общение и наложили друг на друга анафему. Это произошло по политическим причинам, поскольку папство претендовало на беспрекословное подчинение своей воле со стороны всех христианских церквей на планете.

Естественно, в этот процесс были вовлечены перипетии средневековой политики, но, в целом, примат тезиса, что Папа Римский является представителем Бога на земле и, соответственно, все его действия священны, до сих пор сохраняется в линии Ватикана.

Соответственно, признание «Украинской православной церкви» со стороны Ватикана в ситуации, когда это не сделала ни одна другая православная церковь в мире кроме Константинопольского патриархата, который начал раскол с Москвой, т.е. с самой большой и сильной Православной церковной организацией в мире, должна была не обрадовать, а, наоборот, заставить задуматься раскольников.

Но получилось то, что получилось, и дело постепенно начинает превращаться в фарс, поскольку общее количество перебежчиков в новую структуру из канонической УПЦ МП ограничивается двумя митрополитами. При этом, она явно составлена на базе старых раскольничьих организаций, т.е., по сути своей, представляет собой ту же самую систему, но под модным «лейблом» Константинополя.

Новая украинская «церковь» является политической организацией

Естественно, ситуация здесь очень сложная, поскольку константинопольский патриарх Варфоломей, будучи не бессеребренником, начал самый крупный раскол в мировом Православии за тысячу лет, что, естественно, приведет в итоге только к негативным последствиям.

В то же время, украинские власти не добились конечного результата — они не смогли заменить новым образованием каноническую церковь, а, кроме того, настроили против себя значительную часть общества, порадовав только украинских националистов.

Политолог Богдан Безпалько в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» заметил, что эти странные пертурбации только подтвердили тот бесспорный факт, что созданная на прошлой неделе «Украинской православная церковь» является политической организацией.

«Тот факт, что такое большое значение в новом церковном сообществе придают сообщениям на сайте Ватикана, говорит о том, что эта структура является политическим проектом, который направлен именно на подобные моменты», — констатирует Безпалько.

Киев будет давить на каноническую украинскую церковь

Кроме того, не нужно забывать и про то, что Ватикан является государством, поэтому неудивительно, что его информационные ресурсы отслеживают общую обстановку в мире, включая и церковные брожения на современной Украине.

«Что касается самой Украины, то в ближайшее время на каноническую УПЦ МП будет осуществляться значительное давление. Возможно, что и не такое грубое, как это было в девяностые годы. Данные действия будут направлены на переход священников и мирян в новую юрисдикцию, а также будет ставиться вопрос о принадлежности тех или иных украинских храмов», — резюмирует Безпалько.

Как замечает эксперт, для Киева здесь важен сам факт в виде создания независимой от Москвы церковной организации, что они формально и выполнили при помощи Константинополя, который дал новой структуре гораздо меньше прав, чем имеет УПЦ МП.

«По сути своей, все достижения Украины за последние пять лет сводятся либо к тому, что украинцы создают какие-то структуры, которые рвут связи с Москвой, либо Киев просто разрывает их в прямом и одностороннем порядке», — заключает Безпалько.

По словам Безпалько, сейчас этот процесс достиг церковной ограды и, конечно, это грозит новым противостоянием в обществе Украины, поскольку в данной стране при активной помощи государственной власти легализован еще один раскол.

И здесь нужно отметить, что священнослужители и паства УПЦ МП готовы к активному противостоянию данным мерам.