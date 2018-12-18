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Рада поддержала законопроект о стандартах НАТО для Украины 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутаты Верховной рады поддержали в первом чтении законопроект о внесении изменений в ряд законов страны относительно военных стандартов. В нём говорится о применении определённых стандартов, включая разработанные на основе норм НАТО.
Об этом говорится на сайте парламента.
Отмечается, что в законопроекте предлагается дополнить закон Украины «Об обороне Украины» новыми терминами: «военная стандартизация», «военный стандарт», «стандарт НАТО» и «стандарт в сфере обороны государства-члена НАТО».
Законопроект также предлагает предоставить Министерству обороны Украины полномочия по обеспечению нормативно-правового регулирования в сфере военной стандартизации и определения органа военной стандартизации.
Основная функция данного ведомства будет заключаться в разработке, принятии, отмене, восстановлении действия, распространении и применении военных стандартов, в том числе тех, которые приниматься на основе стандартов НАТО и стандартов в сфере обороны государств-членов НАТО.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко, выступая в Верховной раде перед голосованием по изменениям в Конституцию о евроинтеграции, заявил, что вступление Украины в НАТО значительно усилит альянс на восточном фланге.
Политолог Андрей Суздальцев также прокомментировал Nation News слова Порошенко о том, что вступление Украины в НАТО значительно усилит альянс на восточном фланге.
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