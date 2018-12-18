Рада поддержала законопроект о стандартах НАТО для Украины

Депутаты Верховной рады поддержали в первом чтении законопроект о внесении изменений в ряд законов страны относительно военных стандартов. В нём говорится о применении определённых стандартов, включая разработанные на основе норм НАТО

Об этом говорится на сайте парламента.

Отмечается, что в законопроекте предлагается дополнить закон Украины «Об обороне Украины» новыми терминами: «военная стандартизация», «военный стандарт», «стандарт НАТО» и «стандарт в сфере обороны государства-члена НАТО».

Законопроект также предлагает предоставить Министерству обороны Украины полномочия по обеспечению нормативно-правового регулирования в сфере военной стандартизации и определения органа военной стандартизации.

Основная функция данного ведомства будет заключаться в разработке, принятии, отмене, восстановлении действия, распространении и применении военных стандартов, в том числе тех, которые приниматься на основе стандартов НАТО и стандартов в сфере обороны государств-членов НАТО.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко , выступая в Верховной раде перед голосованием по изменениям в Конституцию о евроинтеграции, заявил, что вступление Украины в НАТО значительно усилит альянс на восточном фланге.