Петр Порошенко приказал СБУ проверить всех государственных служащих на наличие родственников с гражданством России, потребовав особое внимание обратить на сотрудников силовых органов. Родственников с российским паспортом уже выявляли у высших украинских чиновников, включая самого Порошенко. Как спецслужба будет выполнять щекотливое поручение президента — в материале РИА Новости.
Война спецслужб
Порошенко признал, что на Украине — "большое количество государственных служащих, в том числе в правоохранительных органах, у которые есть родственники в Крыму".
"Я обратился к председателю СБУ, чтобы украинская контрразведка проверила сведения этих государственных служащих, поставив приоритет на правоохранительных и следственных органах. Как только проверка будет закончена, если встанет вопрос по ответственности или увольнению, за мной не заржавеет", — пообещал глава государства.
Такие заявления в преддверии предвыборной кампании понадобились Порошенко из-за очередного скандала на эту тему. Гражданская жена и дочь заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко оказались гражданками России. Об этом журналисты узнали из документов Шевченковского райсуда Киева.
Семочко родился в Ялте. До 2014-го служил в украинской контрразведке в Крыму, после воссоединения полуострова с Россией возглавил киевский главк СБУ. Обычная карьера. И все бы ничего, если бы не война между спецслужбами внутри страны.
СБУ в последнее время приходится отбивать атаки Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Это ведомство создано при деятельной поддержке США. Таким образом, формируется параллельный контур структур, которые Вашингтон может контролировать напрямую. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и НАБУ должны были, по задумке создателей, проверять Генеральную прокуратуру и СБУ. Эта идея не понравилась ни украинским элитам, ни силовикам. Между создаваемыми и уже существующими ведомствами возник конфликт. В ноябре 2017-го сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве работника НАБУ, затем последовали взаимные обвинения, заведены уголовные дела. В этом году уже работники бюро задержали за взятку сотрудника киевского главка СБУ — подчиненного Семочко.
До самого Семочко добрались позднее. Уголовное дело против него по статьям "незаконное обогащение" и "государственная измена" возбудили после публикации журналиста, входящего в Совет общественного контроля НАБУ. Карьера разведчика пострадала из-за закулисной борьбы спецслужб, но и ранее на Украине появлялись сведения о том, что у высших чиновников есть родственники с российскими паспортами.
Родня Порошенко — за российский Крым
В мае 2017-го украинские журналисты опубликовали в Сети фото российского паспорта невестки самого Порошенко. Сын украинского президента Алексей Порошенко в 2013-м женился на Юлии Алихановой — дочке отставного российского военного Льва Алиханова. Ранее медиа выяснили шокирующие патриотов Украины факты: родня невестки Порошенко поддержала воссоединение Крыма с Россией.
"Мы же были всегда Россией, мы никогда не были Украиной", — цитировали украинские СМИ слова тетки Юлии Алихановой.
По понятным причинам развития эта тема в медиа не получила.
В ноябре 2016-го крымские СМИ обнаружили, что ряд офицеров украинских спецслужб, включая главу Управления государственной охраны и бывшего министра обороны Украины Валерия Гелетея, владеют недвижимостью на полуострове. В Ялтинской горадминистрации журналистам рассказали, что два коттеджа в Алупке Гелетей приобретал сам, а сейчас они зарегистрированы на тестя высокопоставленного силовика — некоего Александра Поповича.
Родственники и знакомые Гелетея регулярно бывают в этих домах. Управление госохраны, которое Гелетей возглавляет и по сей день, обеспечивает безопасность высших лиц государства. То есть с Крымом непосредственно связан приближенный к Порошенко силовик.
Выяснилось, что ряд объектов недвижимости в Ялте — дома и квартиры — собственность действующих офицеров СБУ. В Крыму жили и имеющие российское гражданство родственники украинских разведчиков и контрразведчиков. А один из сотрудников спецслужбы, подполковник Александр Музыченко, и сам умудрился получить российский паспорт.
"Действующий украинский силовик с российским паспортом — это все-таки исключение. А вот жены и другие родственники — граждане России — сплошь и рядом, — рассказывает РИА Новости крымский общественный деятель Геннадий Сивак. — У многих чиновников здесь туристический бизнес, отели, рестораны, гостиницы. Регулярно наведывается сюда, например, один из руководителей Херсонской области".
Семейные скандалы
Скандалов из-за российских родственников не избежал и министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Глава внешнеполитического ведомства родом из Курска, учился в Московском физико-техническом институте, затем переехал в Киев. "Сознательные патриоты" давно подозревали его в работе на Москву.
В апреле 2016-го их подозрения подтвердились. В украинской прессе распространилась информация, что тесть Климкина — российский генерал Юрий Михайленко — награжден медалью России "За возвращение Крыма". А тот еще добавил жару: в комментарии по этому поводу подчеркнул, что всегда называл Севастополь городом русских моряков. Скандал усугублялся тем, что жена министра Марина Михайленко тогда тоже занимала высокий пост — заместителя главы департамента внешней политики и европейской интеграции в администрации Порошенко. Киев, как смог, замял эту семейную историю.
Вскоре выяснилось, что министр энергетики Украины Игорь Насалик женат на россиянке Гюзель (Гузаль) Насалик. Граждане России выявились и среди родственников чиновников Министерств юстиции и внутренних дел. Власти эти скандальные известия никак не комментировали.
Глава украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что Киев сейчас вряд ли начнет охоту на ведьм.
"Украинские чиновники понимают: в результате поисков они выйдут на своих же родственников. Поэтому слова Порошенко — это то, что надо было произнести перед радикально-патриотическим электоратом", — делится мнением эксперт.
"Конечно, найдут козлов отпущения из тех, кто пониже. Но никто не посмеет лезть в семью высших чиновников, не говоря уже о семье президента. Глава СБУ Василий Грицак фактически руководит службой безопасности Порошенко, а не всей страны. Поэтому к проблеме российских родственников он подойдет со всем пониманием — чутко и избирательно. Киев, регулярно и громогласно отрекающийся от так называемого совка, строит тот самый "совок", повторяя худшие советские практики: сочетание презрения к законности с популизмом. К этому примешали дикий этнический национализм, получилась гремучая смесь, которую я называю "жлобок". Порошенко прекрасно понимает, что никто с него не спросит, на каком основании будут преследовать чиновников, у которых родственники — россияне", — заключает аналитик.