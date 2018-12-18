Квартиры в Крыму и жены-россиянки. Что скрывают украинские чиновники

Петр Порошенко приказал СБУ проверить всех государственных служащих на наличие родственников с гражданством России , потребовав особое внимание обратить на сотрудников силовых органов. Родственников с российским паспортом уже выявляли у высших украинских чиновников, включая самого Порошенко. Как спецслужба будет выполнять щекотливое поручение президента — в материале РИА Новости

Война спецслужб

"Я обратился к председателю СБУ, чтобы украинская контрразведка проверила сведения этих государственных служащих, поставив приоритет на правоохранительных и следственных органах. Как только проверка будет закончена, если встанет вопрос по ответственности или увольнению, за мной не заржавеет", — пообещал глава государства.

Такие заявления в преддверии предвыборной кампании понадобились Порошенко из-за очередного скандала на эту тему. Гражданская жена и дочь заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко оказались гражданками России. Об этом журналисты узнали из документов Шевченковского райсуда Киева.

Семочко родился в Ялте. До 2014-го служил в украинской контрразведке в Крыму, после воссоединения полуострова с Россией возглавил киевский главк СБУ. Обычная карьера. И все бы ничего, если бы не война между спецслужбами внутри страны.

СБУ в последнее время приходится отбивать атаки Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Это ведомство создано при деятельной поддержке США . Таким образом, формируется параллельный контур структур, которые Вашингтон может контролировать напрямую. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и НАБУ должны были, по задумке создателей, проверять Генеральную прокуратуру и СБУ. Эта идея не понравилась ни украинским элитам, ни силовикам. Между создаваемыми и уже существующими ведомствами возник конфликт. В ноябре 2017-го сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве работника НАБУ, затем последовали взаимные обвинения, заведены уголовные дела. В этом году уже работники бюро задержали за взятку сотрудника киевского главка СБУ — подчиненного Семочко.

До самого Семочко добрались позднее. Уголовное дело против него по статьям "незаконное обогащение" и "государственная измена" возбудили после публикации журналиста, входящего в Совет общественного контроля НАБУ. Карьера разведчика пострадала из-за закулисной борьбы спецслужб, но и ранее на Украине появлялись сведения о том, что у высших чиновников есть родственники с российскими паспортами.

Родня Порошенко — за российский Крым

В мае 2017-го украинские журналисты опубликовали в Сети фото российского паспорта невестки самого Порошенко. Сын украинского президента Алексей Порошенко в 2013-м женился на Юлии Алихановой — дочке отставного российского военного Льва Алиханова. Ранее медиа выяснили шокирующие патриотов Украины факты: родня невестки Порошенко поддержала воссоединение Крыма с Россией.

"Мы же были всегда Россией, мы никогда не были Украиной", — цитировали украинские СМИ слова тетки Юлии Алихановой.

По понятным причинам развития эта тема в медиа не получила.

В ноябре 2016-го крымские СМИ обнаружили, что ряд офицеров украинских спецслужб, включая главу Управления государственной охраны и бывшего министра обороны Украины Валерия Гелетея, владеют недвижимостью на полуострове. В Ялтинской горадминистрации журналистам рассказали, что два коттеджа в Алупке Гелетей приобретал сам, а сейчас они зарегистрированы на тестя высокопоставленного силовика — некоего Александра Поповича

Родственники и знакомые Гелетея регулярно бывают в этих домах. Управление госохраны, которое Гелетей возглавляет и по сей день, обеспечивает безопасность высших лиц государства. То есть с Крымом непосредственно связан приближенный к Порошенко силовик.

Выяснилось, что ряд объектов недвижимости в Ялте — дома и квартиры — собственность действующих офицеров СБУ. В Крыму жили и имеющие российское гражданство родственники украинских разведчиков и контрразведчиков. А один из сотрудников спецслужбы, подполковник Александр Музыченко, и сам умудрился получить российский паспорт.

"Действующий украинский силовик с российским паспортом — это все-таки исключение. А вот жены и другие родственники — граждане России — сплошь и рядом, — рассказывает РИА Новости крымский общественный деятель Геннадий Сивак. — У многих чиновников здесь туристический бизнес, отели, рестораны, гостиницы. Регулярно наведывается сюда, например, один из руководителей Херсонской области".

Семейные скандалы

Скандалов из-за российских родственников не избежал и министр иностранных дел Украины Павел Климкин . Глава внешнеполитического ведомства родом из Курска, учился в Московском физико-техническом институте, затем переехал в Киев. "Сознательные патриоты" давно подозревали его в работе на Москву.

В апреле 2016-го их подозрения подтвердились. В украинской прессе распространилась информация, что тесть Климкина — российский генерал Юрий Михайленко — награжден медалью России "За возвращение Крыма". А тот еще добавил жару: в комментарии по этому поводу подчеркнул, что всегда называл Севастополь городом русских моряков. Скандал усугублялся тем, что жена министра Марина Михайленко тогда тоже занимала высокий пост — заместителя главы департамента внешней политики и европейской интеграции в администрации Порошенко. Киев, как смог, замял эту семейную историю.

Вскоре выяснилось, что министр энергетики Украины Игорь Насалик женат на россиянке Гюзель (Гузаль) Насалик. Граждане России выявились и среди родственников чиновников Министерств юстиции и внутренних дел. Власти эти скандальные известия никак не комментировали.

Глава украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что Киев сейчас вряд ли начнет охоту на ведьм.

"Украинские чиновники понимают: в результате поисков они выйдут на своих же родственников. Поэтому слова Порошенко — это то, что надо было произнести перед радикально-патриотическим электоратом", — делится мнением эксперт.