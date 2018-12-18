Объявить войну, не начиная. Режим Порошенко подвел Украину к опасной черте

Глава российского МИДа Сергей Лавров пообещал, что РФ не будет воевать с Украиной . Однако тема войны между Украиной и РФ возникла не случайно. По всей видимости режим Порошенко будет и дальше провоцировать Россию на конфликт. Хотя доводить дело до реальной войны между двумя государствами он не заинтересован

Глава МИД РФ Сергей Лавров 17 декабря заверил, что Россия не намерена воевать с Украиной.

«Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю», — сказал Лавров в интервью радио «Комсомольская правда».

Однако если задаться вопросом о том, возможна ли такая война в принципе, то ответ однозначный: да, возможна. Об этом изданию Украина.ру рассказал российской политолог Сергей Михеев

«Она возможна в случае агрессивных действий Украины в отношении России. В конце концов, Лавров сказал, что война невозможна, но достаточно задолго до этого, больше года тому назад, Путин на своей пресс-конференции сказал, что даже агрессивные действия в отношении ДНР и ЛНР могут угрожать государственности Украины. Думаю, эта ситуация остается актуальной», — сказал эксперт, комментируя заявление Лаврова.

Зачем Порошенко провокации

Режиму нынешнего президента Украины Петра Порошенко крайне необходимо удержаться у власти. Только наличие власти позволяет нынешнему президенту Украины сохранить свободу и богатство. Любой президент, пришедший после Порошенко поднимет вопрос о его юридической и политической ответственности за войну на Востоке Донбасса, разрушенную промышленность, разворованный бюджет, коррупцию и отсуствие борьбы с ней.

Кроме того, политико-экономическая система на Украине так устроена, что контроль над бюджетными потоками позволяет приумножать состояние, а контроль над силовыми ведомствами дает не только возможность гарантированно сохранить активы, но и «отжимать» себе предприятия конкурентов.

Яркий пример — судьба олигарха Коломойского, который сейчас потерял существенную часть своего бизнеса. Его «ПриватБанк» национализировали, его схему по производству и продаже нефтепродуктов разрушили, лишив контроля над госпредприятием «Укрнафта» и фактически выдворили из страны.

На март 2019 года назначены выборы президента Украины, и рейтинги Порошенко не дают ему шансов не то что переизбраться — даже выйти во второй тур.

Единственный способ, который дает Порошенко шансы сохранить власть — отменить или как минимум отсрочить выборы президента. Еще одна возможность, сплотить вокруг себя патриотический электорат, объединенный общей идеей — явное или скорее виртуальное отражение агрессии извне. Первый шаг в этом направлении сделан — в стране введено военное положение. А поводом к его введению, как известно, стала провокация катеров Военно-морского флота Украины, пытавшихся без согласования с Россией прорваться через Керчинский пролив.

Военное положение или настоящая война?

Порошенко планировал ввод военного положения на 2 месяца на всей территории Украины. Это автоматически означало перенос выборов президента. Но он не нашел достаточной поддержки в парламенте для принятия этого решения, и военное положение ввели только на 30 дней и только в 10 из 26 регионов Украины. Более того, в том же решении парламентарии зафиксировали точную дату проведения президентских выборов — 30 марта 2019 года.

Теперь Порошенко достаточно устроить новую провокацию для того, чтобы продлить военное положение и сорвать проведение выборов.

«Мне кажется, Порошенко нужны жертвы. Он хотел бы перенести выборы, и для этого ему нужна кровь. Он серьезно рассчитывал на то, что мы убьем всех этих моряков в Керченском проливе, и сейчас бы у него был бы более чем весомый повод на более масштабные действия. Может ли он это предпринимать? Да, может», — уверен Михеев.

Итогом такой провокации вполне могут стать масштабные военные действия, поскольку ситуация накалена практически до предела, и из любой искры может вспыхнуть пламя войны.

Боевая машина России

Однако Порошенко такое развитие событий не нужно. Он называет украинскую армию сильнейшей в Европе. Это не так уж и далеко от истины, поскольку сильных национальных армий в ЕС практически нет. Тем не менее украинский президент отлично понимает, что с отлаженной боевой машиной российской армии Вооруженным силам Украины тягаться невозможно.

В первую очередь потому, что военно-космические силы РФ получили и получают реальный боевой опыт в сирийском конфликте. У Украины же нет ни боеспособной авиации, ни современных систем противовоздушной и противоракетной обороны. Нет у Украины и боеспособных военно-морских сил, способных конкурировать с Черноморским флотом.

Кроме того, российские войска при министре обороны Сергее Шойгу постоянно проводят учения и находятся в состоянии реальной боевой готовности. Украина просто не имеет финансов для проведения подобных маневров. Иными словами преимущества Вооруженных сил России на ВСУ очевидны и неоспоримы. Тогда что же нужно Порошенко, который в последнее время не устает намекать на войну?

Виртуальная война

Судя по всему, Порошенко нужна война без боевых действий. То есть такая война, которая будет объявлена (во всяком случае заявлена), но не будет иметь реального театра военных действий.

Это позволит Порошенко и далее получать поддержку НАТО , США и ЕС. Отложить на неопределенный срок выборы президента или сплотить вокруг себя так называемые патриотически силы, партию войны и сохранить свою власть, сказал политолог Геворг Мирзаян в комментарии изданию Украина.ру.

«Это Петру Алексеевичу нужно, чтобы Россия с ней воевала по-настоящему, чтобы как-то консолидировать вокруг себя Запад и, возможно, даже остаться у власти, если Россия начнёт с ним не полномасштабный, а локальный военный конфликт. Однако Москве это не надо — как сказал Владимир Путин, он не собирается работать на рейтинг Петра Порошенко», — заявил Мирзаян.

У Порошенко на первый взгляд есть шансы для того, чтобы достичь нужного ему результата. Россия не настроена захватывать территорию Украины. Порошенко опирается на миролюбивую политику Москвы.

Однако тот же Лавров говорил о том, что с Киевом воюют русскоязычные украинцы, а не Россия.

«Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют русскоязычные граждане Украины, которые живут на Донбассе», — сказал Лавров в эфире радио «Комсомольская правда» 17 декабря.

В некотором смысле слова Лаврова — это, во-первых, выражение четкой позиции России в обстановке разжигаемой режимом Порошенко о том, что Россия не собирается воевать с Украиной. С другой, это предупреждение Порошенко, что его режим ответственен за доведение конфликта до войны.

Это и намек Порошенко на то, чем может закончиться его авантюра, если она превратится в открытое военное противостояние, считает украинский политолог Андрей Золотарев

«Если брать аналогию с событиями десятилетней давности, возможность повторения той ситуации, которая произошла в «войну трех восьмерок» — с Грузией тогда никто тоже не воевал. Это как раз намек в сторону Киева относительно того, что ситуация, схожая с абхазской и осетинской, может повториться», — сказал Золотарев в комментарии изданию Украина.ру.

Россия не будет игнорировать агрессию киевского режима, уверен политолог Михаил Погребинский. Ответ может быть крайне жестким.

«В случае если под ударом или под угрозой уничтожения окажутся люди в Крыму и на Донбассе, то тогда в качестве ответа может быть что угодно. В том числе "мало не покажется"», — сказал Погребинский в комментарии Украина.ру.

Таким образом, наилучший вариант для Порошенко — подвести Украину к опасной черте — войне, но не переходить ее, рассчитывая при этом на поддержку НАТО, США, ЕС во внешней политике и на патриотов внутри страны. Для этого вовсе не обязательно начинать войну, достаточно просто каждый день сообщать о том, что эта война вот-вот начнется.